Сенаторы начали двухпартийное расследование российских манипуляций с выборами в США

Два американских сенатора начинают расследование версии о вмешательстве России в ход выборов, пишут журналисты The New York Times Мэтт Флегенхаймер и Джонатан Уайзман.

Республиканец Линдси Грэм и демократ Шелдон Уайтхауз "заявили, что их расследование сфокусируется на российском вмешательстве и в выборы в США, и в другие выборы по всему миру", сообщает газета.

"Наша цель проста, - сказано в совместном заявлении сенаторов. - Мы хотим в максимально возможной степени пролить свет на российские действия, направленные на подрыв демократии".