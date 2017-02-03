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3 февраля 2017 г.
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3 февраля 2017 г.

Мэтт Флегенхаймер и Джонатан Уайзман | The New York Times

Сенаторы начали двухпартийное расследование российских манипуляций с выборами в США

Два американских сенатора начинают расследование версии о вмешательстве России в ход выборов, пишут журналисты The New York Times Мэтт Флегенхаймер и Джонатан Уайзман.

Республиканец Линдси Грэм и демократ Шелдон Уайтхауз "заявили, что их расследование сфокусируется на российском вмешательстве и в выборы в США, и в другие выборы по всему миру", сообщает газета.

"Наша цель проста, - сказано в совместном заявлении сенаторов. - Мы хотим в максимально возможной степени пролить свет на российские действия, направленные на подрыв демократии".

Источник: The New York Times


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