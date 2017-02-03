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3 февраля 2017 г.
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3 февраля 2017 г.

Анджелина Джоли | The New York Times

Анджелина Джоли: политика в отношении беженцев должна основываться на фактах, а не на страхе

"Беженцы - это мужчины, женщины и дети, которые оказались в яростном водовороте войны либо под прицелом гонителей. Это далеко не террористы: они сами часто становятся жертвами терроризма", - пишет в статье для The New York Times киноактриса и кинорежиссер Анджелина Джоли, спецпосланник Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Я горжусь историей нашей страны, которая давала прибежище самым обездоленным", - продолжает автор. Теперь же зарубежные друзья Америки шокированы решением президента Трампа приостановить переселение беженцев в Соединенные Штаты и закрыть въезд для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Актриса признает: глобальный кризис с беженцами и террористическая угроза - обоснованные причины укрепить границы, "но наши ответные меры должны быть взвешенными, их следует основывать не на страхе, а на фактах".

По словам Джоли, беженцы и так подвергаются более строгой проверке, чем другие лица, въезжающие в США.

"Вдобавок для программ переселения изначально отбираются только самые уязвимые люди: те, кто пережил пытки, а также женщины и дети из групп риска, которые могут умереть без срочной специализированной медицинской помощи", - подчеркивает автор, ссылаясь на свой опыт посещения лагерей беженцев в разных странах.

По данным Джоли, США или любая другая страна не принимают даже 1% беженцев от их общего количества на планете.

"Если мы создадим слой "беженцев второго сорта", намекая, что мусульмане меньше заслуживают защиты, то подогреем экстремизм за границей, а в своей стране пошатнем идеал многообразия", - пишет Джоли.

"Если мы разделим по категориям людей вовне, то разделимся и сами", - предостерегает она.

По мнению Джоли, годы борьбы с терроризмом после 11 сентября преподали американцам урок: "каждый раз, когда мы отступаемся от наших ценностей, мы усугубляем ту проблему, которую пытаемся обуздать".

Автор рекомендует: "Нам следует взглянуть на причины террористической угрозы: на конфликты, которые создают простор и обеспечивают подпитку для таких группировок, как "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), на отчаяние и беззаконие, которые служат для них плодородной почвой. Мы должны объединиться с людьми всех вероисповеданий и любого происхождения, которые борются с той же угрозой и стремятся к той же безопасности. Вот к чему, надеюсь, нас поведет любой президент нашей великой страны, заботясь об интересах всех американцев".

Источник: The New York Times


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