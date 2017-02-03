Россия - США. Страх новой Ялты

"Вот уже несколько недель, как в странах Центральной Европы это слово вернулось в обиход, в умах и в беседах. "Ялта!" Именно в этом курортном городе, расположенном в Крыму, в 1945 году русские и американцы поделили мир между собой", - пишет журналист газеты Ouest-France Лоран Маршан.

"Именно там были очерчены зоны влияния Москвы и Вашингтона, и с ними - разделение Европы на два блока", - говорится в статье.

"Обоснован ли страх сегодня? На данный момент, да. Дональд Трамп и Владимир Путин могут столкнуться друг с другом быстрее, чем это представляется со стороны. Однако дестабилизирующие слова американского президента о НАТО вызывают ощущение, что зонтик безопасности резко закрылся", - передает журналист.

"Трамп хочет, чтобы европейские страны платили свои взносы, и это нормально. Но что он имеет в виду, когда расценивает НАТО как "устаревшую" организацию? Речь идет о модернизации организации перед лицом новых вызовов, в частности в плане кибербезопасности? Или о самом смысле ее существования? Мы ничего об этом не знаем, и эта неуверенность является дестабилизирующей. Так как напротив - стратегия Путина, которая ничуть не изменилась", - уверен Маршан.

"Путин укрепляет свои отношения с отдельными партнерами, такими, как Венгрия, куда он отправился вчера с визитом к своему большому другу Виктору Орбану", - говорится далее.

"Таким образом, Евросоюз оказывается зажатым в тиски. С одной стороны, Трамп множит презрительные высказывания и поступки, договорившись до того, что пора подумать о назначении посла в ЕС, который спокойно будет саботировать Европу. С другой стороны, Путин финансирует крайне правые европейские партии (в том числе "Национальный фронт") и мобилизует хакеров, СМИ и шпионов с целью подрыва основ ЕС", - считает Маршан.

"Сегодня сдерживать Россию становится трудней, поскольку она обращает свой инструментарий и свои либеральные лозунги против свободных стран. Сейчас свобода не входит в планы Путина. Как и в планы Трампа. Они превозносят свободу народов, для того чтобы лучше замаскировать посягательства на свободу личности", - считает журналист.