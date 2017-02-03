Российский "полумесяц нестабильности" продлевается на запад

"Когда лидеры ЕС начали ломать голову, как противостоять России из-за ее военного вмешательства на Украине, казалось, что нет никакой связи между событиями в Крыму и на Донбассе, бушующим конфликтов в Сирии и началом гражданской войны в Ливии, - пишут Джакопо Баригацци и Дэвид М.Хершенхорн в Politico. - Когда они собрались в эту пятницу на неофициальный саммит Европейского совета на Мальте, окончательно прояснился поразительный новый геополитический пейзаж: полумесяц российского влияния, идущий по дуге от Донецка на востоке до Триполи на западе".

"Закрепив за Россией роль главного раздражителя прозападной Украины, где полузамороженный конфликт снова разгорелся на прошлой неделе, и в Сирии, где закрепилось хрупкое перемирие, несмотря на то, что союзник Москвы Башар Асад все еще у власти, президент Владимир Путин обратил внимание на Ливию, - говорится в статье. - Европу это ставит перед тревожной перспективой: Россия может получить контроль над потоком мигрантов через центральный район Средиземного моря, дав Путину рычаг для дестабилизации Европы за счет создания наплыва беженцев, подобного исходу из Сирии, ставшему причиной кризиса в Европе в 2015 году".

"У нее появится кран, который она сможет открыть, когда ей что-то от нас понадобится", - сказал о России один дипломат из Центральной Европы.

Авторы цитируют статью российского политолога Леонида Фитуни, написанную в 2012 году: "Наихудшим сценарием для объединенной Европы стало бы формирование постоянного "полумесяца нестабильности", контролируемого ее конкурентами и занимающего всю длину дуги от Атласских гор до Беловежской пущи".

"В 2012 году, когда Фитуни таким образом описал силовой вакуум в Средиземноморье, он не мог себе представить, что конкурентом Европы, который возьмется заполнить этот вакуум, станет Россия", - говорится в Politico.

"В последние недели Кремль демонстрирует симпатию к Халифе Хафтару, боевому командиру, контролирующему немалую часть восточной Ливии, в том числе многие нефтяные объекты, и конфликтует с поддерживаемым ООН правительством в Триполи. Хафтар нанес два заметных визита в Москву в прошлом году, а в январе его пригласили на тур по российскому авианосцу "Кузнецов", который стал на якорь у ливийского побережья по пути на родину из Сирии. С корабля Хафтар провел видеопереговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу", - сообщают журналисты.

"Российские чиновники настаивают, что Хафтар участвует в более широких мерах по стабилизации Ливии после того, что они воспринимают как воцарение хаоса в результате "арабской весны", в которой Путин обвиняет, прежде всего, США. Хотя некоторые европейские чиновники боятся российского влияния, сама Россия утверждает, что помогает восстановить порядок в то время, как президент США Дональд Трамп выразил желание уйти с мировой арены", - передают авторы.

"Многие лидеры ЕС не доверяют мотивам Путина и опасаются, что Россия помешает международным усилиям по укреплению хрупкого правительства в Триполи, поддержав идущие в Ливии боевые действия или даже насадив пророссийское правительство. Ливия - главная отправная точка для мигрантов, пересекающих центральный район Средиземного моря по пути в Европу. На верхних строчках повестки дня саммита на Мальте будут меры по прекращению таких путешествий и вопрос, как Россия может усложнить принятие этих мер", - говорится в статье.

В проекте декларации, подготовленном для мальтийского саммита, содержится призыв к немедленным действиям. Роль Кремля в Ливии будет обсуждаться и на совещании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник, добавляют корреспонденты.