Женщины тоже проходят через кризис среднего возраста

"И не лезут из кожи вон, как мужчины", - пишет Надя Даам на портале Slate.fr.

"Это типичный пример выражения, к которому примешивается все что угодно, при этом забывается его происхождение и изначальный смысл. Термин "кризис сорока лет", или "кризис среднего возраста" в его англоязычной версии, впервые был теоретически разработан канадским психологом Эллиотом Жаком в 1965 году. Он определял его как период середины жизни, когда человек осознает, что "смерть уже не за горами", - говорится в статье.

"Это довольно серьезно и не кажется полным вздором. Тем не менее, кризис среднего возраста сам по себе стал кинематографическим жанром, часто относящимся к категории комедии", - отмечает журналистка.

"На самом деле, кризис сорока лет обладает огромным драматургическим потенциалом и служит прибежищем для самых различных штампов", - уверена Даам.

"Первый стереотип состоит в том, что такой кризис часто представляется как достояние мужчин. И описывается в целом, как явление забавное и даже веселое, заслуживающее нашего хорошего отношения", - продолжает Даам.

"Французский актер Венсан Кассель встречается с женщиной намного моложе себя, это явно можно свалить на кризис среднего возраста? - задается вопросом журналистка. - Но это вызывает чуть ли не восхищенные комментарии: "Ну и что, Венсан Кассель теперь может появляться в свете с кем ему угодно (...) для него это начало новой жизни".

"Теперь возьмите любую женщину того же возраста, которая тоже находит более молодого партнера - не тут-то было. "Кризис сорока лет" уже является не оправданием, а отягчающим обстоятельством, и американская актриса получает отвратительный комментарий, - говорится в статье. - Речь идет, в частности, о Дженнифер Энистон, пресса одновременно касается и ее седых волос, и года рождения ее партнера: "Стареть нелегко, но когда возлюбленный на восемь лет моложе тебя, Госпожа Природа может оказаться жестокой".

"Одна из причин, по которой кризис среднего возраста у женщин выражен не так сильно, как у мужчин, прежде всего, кроется в том, что, видимо, образ жизни женщин не столь шумный и скандальный, - рассуждает журналистка. - По мнению психотерапевта по семейным вопросам Женевьевы Дженати, "в то время как у женщин этот кризис приходится на деликатный период, зачастую совпадающий с менопаузой, та же фаза у мужчин проявляется в форме нового всплеска энергии, желания удержаться на плаву, раскрыть в себе вторую молодость".

"Женщины проходят через этот период, прежде всего задумываясь о своей внешности и здоровье, в то время как мужчины больше озабочены своим социальным статусом и своей профессиональной жизнью", - отмечает автор.

"И если женщины переживают кризис сорока лет менее зрелищно, то, по мнению писательницы Луиз Доути, это потому, что "женщины отдают больший приоритет защите своей семьи, чем мужчины. Женщины средних лет нередко выполняют задачи по заботе о других. Даже если ваши дети уже выросли, это не означает, что вам нечем заняться. Не говоря уже о том, что на вашем попечении могут оказаться пожилые родители".

"Даже если у женщины нет детей, она тоже может проходить подобные фазы, тот факт, что она ежедневно не должна служить примером для своих детей, побуждает ее переоценить себя и заново себя изобрести. Таким образом, у женщин физически меньше времени бездельничать и позволять кризису среднего возраста и его мелким революциям бурно себя проявлять, для них этот кризис становится в большей степени "кризисом идентичности", - рассуждает Даам.