Сомнительный российский кредит Ле Пен

"Спальный район Москвы Бутово может сыграть не последнюю роль на президентских выборах во Франции, ведь именно там, на Южнобутовской улице, 101, офис 18, зарегистрирована фирма, которой партия Марин Ле Пен "Национальный фронт" должна 9 млн евро", - пишет Бернард Оденаль на страницах швейцарской газеты Tagesanzeiger.

Так, "Национальный фронт" взял кредит у одного российского банка еще в 2014 году, но прошлым летом тот обанкротился. Незадолго до этого банк уступил права по кредиту зарегистрированной в Бутово фирме Konti, которая якобы занимается арендой и лизингом автомобилей. Теперь ликвидатор банка требует от фирмы вернуть кредит: заседание состоится 28 марта в Москве - всего за четыре недели до президентских выборов во Франции.

В то же время уже в эти выходные Марин Ле Пен представит на крупном конгрессе во французском Лионе свою предвыборную программу. "Но вот в экономическом плане дела у нее и ее правопопулистского движения идут не очень хорошо: Европарламент требует от нее вернуть 300 тыс. евро. А теперь еще и плохие новости из Москвы: передача банком прав на кредит автолизинговой компании Konti могла быть частью криминальной махинации, во время которой банковские менеджеры растратили состояние банка и обанкротили его", - подчеркивает журналист.

На российском судебном заседании речь будет идти о том, "кто же на самом деле в Москве был поручителем "Национального фронта". Расследование Tagesanzeiger, Newsnet и австрийского новостного агентства APA показало, что фирмы Konti по указанному адресу нет, а "офис 18", как сообщили соседи, пустует уже несколько лет.

В 2014 году французский "Национальный фронт" отчаянно искал кредиторов, но не нашел их ни среди банков во Франции, ни в банках ближнего зарубежья. В итоге кредит на 9 млн евро под 6% годовых до осени 2019 года дал только "Первый чешско-российский банк" из Москвы.

Владельцем банка значился некий бизнесмен Роман Попов, связанный со строительным концерном "Стройтрансгаз", который, в свою очередь, ныне контролируется российским олигархом Геннадием Тимченко. Последний, как добавляет издание, является "одним из богатейших россиян, а также другом и партнером по дзюдо российского президента Путина".