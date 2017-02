3 февраля 2017 г. Редакция | The Washington Post Российский активист сражен загадочной болезнью, и США не должны молчать "Через день после того, как президент Трамп и Владимир Путин провели первую телефонную беседу, поддерживаемые Россией силы начали самое массированное наступление в Восточной Украине за последние месяцы, - говорится в редакционной статье The Washington Post. - А теперь, несколько дней спустя, один из самых видных российских оппозиционных активистов лежит в коме в московской больнице, куда он был срочно госпитализирован в четверг утром". Владимир Кара-Мурза (35 лет) - писатель и гражданский активист, которого многие поддерживают в Вашингтоне, - по мнению его семьи, стал жертвой отравления, и это второй случай с 2015 года. "В свете нового наступления на Украине и устранения Кара-Мурзы Кремль надеется убедиться в том, что новый президент США будет мириться с такими преступлениями во имя возобновленных отношений с Москвой, - считает газета. - Пока гамбит Путина имел успех: Трамп, пререкающийся с близким союзником США Австралией, не нашел, что сказать о события на Украине и в Москве". The Washington Post прогнозирует: "Кремль заявит, что он непричастен к внезапной болезни Кара-Мурзы, точно так же, как он отрицает ответственность за обстрел ракетами позиций украинской армии". Между тем история с Александром Литвиненко показала, что "отравление стало утвердившейся формой угрозы оппонентам Кремля в эру Путина". В мае 2015 года, вскоре после того, как Кара-Мурза дал показания в Конгрессе США о ситуации с правами человека в России, он неожиданно оказался в реанимации московской больницы в тяжелом состоянии. Врачи спасли ему жизнь, но не смогли объяснить, что случилось. Обследование во Франции показало "необычный уровень металлов в жизненно важных органах", пишет издание. "С потрясающей храбростью Кара-Мурза вернулся в Москву и возобновил свою политическую деятельность", - говорится в статье. "Кара-Мурза - из тех борцов за свободу, которых США всегда защищали, - говорится в статье. - Он идет по стопам Андрея Сахарова и Натана Щаранского - советских диссидентов, за спасение которых боролся президент Рейган". Если Трамп и госсекретарь США Рекс Тиллерсон ничего не сделают для российского оппозиционера, "они продемонстрирует, что их администрация готова умиротворить Путина, поступившись американскими ценностями", заявляет газета. Источник: The Washington Post