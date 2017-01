3 января 2017 г. Томас Джослин | The Daily Beast Новые любимые джихадисты России: "Талибан" "Спустя 15 с лишним лет после начала войны Америки в Афганистане российское правительство открыто выступает на стороне "Талибана", - пишет старший научный сотрудник Фонда защиты демократии (Вашингтон) Томас Джослин в статье для The Daily Beast. На прошлой неделе в Москве прошли переговоры по конфликту в Афганистане с участием китайского и пакистанского посланников. Что показательно, афганские официальные лица приглашены не были. Тем не менее, три государства призвали мир проявить "гибкость" в отношении "Талибана", который остается самым опасным врагом афганского правительства. Россия даже заявила, что "Талибан" является необходимым оплотом в войне с так называемым "Исламским государством". Со своей стороны, американские военные видят в том, что Москва привечает "Талибан", еще один шаг, направленный на подрыв НАТО, которое воюет с "Талибаном", "Аль-Каидой" и "Исламским государством" каждый день (террористические организации, запрещены в РФ. - Прим. ред.). По данным Reuters, официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Китай, Пакистан и Россия договорились о "гибком подходе к вопросам изъятия отдельных фигурантов из санкционных списков в рамках усилий по налаживанию мирного диалога между Кабулом и Движением талибов". "Талибан давно манипулировал "мирными" переговорами с США и западными странами, используя их как предлог для снятия международных санкций, ограничивающих способность его руководителей выезжать за границу для сбора средств и других целей, даже не предложив никаких серьезных шагов к миру", - пишет автор. "Несмотря ни на что, Россия теперь поддерживает лицемерную дипломатию "Талибана", делая вид, что ИГИЛ представляет собой более серьезную угрозу. Это игра, которую русские ведут уже больше года", - утверждает он. В декабре 2015 года Замир Кабулов, который является специальным представителем Владимира Путина в Афганистане, зашел так далеко, что заявил, что "интересы "Талибана" объективно совпадают с нашими", когда речь заходит о борьбе со сторонниками главы ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Кабулов даже признал, что у России и "Талибана" имеются "каналы для обмена информацией", согласно The Washington Post. "Таким образом, эта официальная легитимность, которую Россия придает талибам, не основана на фактах, а используется как способ существенно подорвать афганское правительство и усилия НАТО и поддержать боевиков", - считает генерал Джон Николсон, командующий войсками США в Афганистане. В то время как Николсон был достаточно осторожен, чтобы не пускаться в домыслы о мотивации России в поддержке талибов, он отметил, что, "конечно, имеет место соперничество с НАТО". "Нет сомнений в том, что действия ИГИЛ в Афганистане значительно активизировались после провозглашения Багдади халифата в 2014 году. Однако, как правильно указал Николсон, люди Багдади не расширяют контролируемую ими на данный момент территорию", - говорится в статье. "Проще говоря, талибы представляют собой гораздо большую угрозу в Афганистане, чем люди Багдади", - считает автор. Несмотря на это, русские продолжают настаивать на своем. Их аргумент основан на той идее, что ИГИЛ - это "глобальная" сила, с которой нельзя не считаться, а талибы - только "местный" источник опасности, говорится в статье. Кроме того, "Аль-Каиде" уже давно известны подводные камни агрессивной стратегии ИГИЛ, и она вполне рационально решила скрыть масштабы своего влияния и операций. План "Аль-Каиды" сработал так хорошо, что русские хотели бы заставить нас поверить в то, что талибов, давних союзников "Аль-Каиды", следует рассматривать в качестве возможных партнеров, пишет Джослин. По словам Кабулова, Россия ожидает, как "новый президент, [Дональд] Трамп, обрисует свою афганскую политику", прежде чем определить, какой курс следует проводить далее. "Что администрация Трампа должна сделать сразу, так это прояснить, что "Талибан" и "Аль-Каида" остаются нашими врагами в Афганистане", - считает автор. Источник: The Daily Beast