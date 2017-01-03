]]> ]]>
Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
4 января 2017 г.
 PDA WAP
3 января 2017 г.

Корреспондент | Le Figaro

Марин Ле Пен: аннексия Крыма "не является незаконной"

"Марин Ле Пен, кандидат на президентских выборах от партии "Национальный фронт", сегодня признала, что аннексия Россией украинского полуострова Крым "не являлась незаконной", в противоположность позиции, занимаемой Европой и США", - говорится в материале Le Figaro, подготовленном агентством AFP.

"Я абсолютно не верю в то, что там имела место незаконная аннексия: был проведен референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", - уверила глава крайне правой партии на канале RMC и BFMTV.

"Крым, стратегически важный полуостров в Черном море, был аннексирован Россией в марте 2014 года после военного вмешательства, за которым последовал референдум о присоединении, разоблаченный Киевом и странами Запада как незаконный", - говорится в комментарии.

"Кроме того, Марин Ле Пен выступила за установление "стратегических отношений" между Францией и Россией в рамках борьбы против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ. - Прим. ред.)", - передает Le Figaro.

Источник: Le Figaro


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире

Партнер Рамблера
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               