Марин Ле Пен: аннексия Крыма "не является незаконной"

"Марин Ле Пен, кандидат на президентских выборах от партии "Национальный фронт", сегодня признала, что аннексия Россией украинского полуострова Крым "не являлась незаконной", в противоположность позиции, занимаемой Европой и США", - говорится в материале Le Figaro, подготовленном агентством AFP.

"Я абсолютно не верю в то, что там имела место незаконная аннексия: был проведен референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", - уверила глава крайне правой партии на канале RMC и BFMTV.

"Крым, стратегически важный полуостров в Черном море, был аннексирован Россией в марте 2014 года после военного вмешательства, за которым последовал референдум о присоединении, разоблаченный Киевом и странами Запада как незаконный", - говорится в комментарии.

"Кроме того, Марин Ле Пен выступила за установление "стратегических отношений" между Францией и Россией в рамках борьбы против группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ. - Прим. ред.)", - передает Le Figaro.