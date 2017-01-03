Мультилатерализм - большой вызов для 2017 года

"Начиная с 1945 года мультилатеральные учреждения продемонстрировали свою полезность во многих областях. Важный вопрос для международных отношений в 2017 году - понять, будут или нет великие державы продолжать играть в умиротворяющую игру мультилатерализма", - пишет журналист Рено Жирар в своей статье в Le Figaro.

"Вся великая история дипломатии ХХ века совпадает с долгими усилиями людей доброй воли по строительству мультилатерализма, который действует в международных отношениях", - говорится в статье.

"Понадобилась огромная травма Второй мировой войны, затем создание ООН державами-победителями, чтобы в международных отношениях наконец утвердился мультилатерализм. Он явился воплощением тройного прогресса в дипломатии. Мультилатерализм предоставляет время для принятия решения, которое позволяет уменьшить проявления яростной реакции, основанной на вспыльчивости, и уклоняется от импровизации. Благодаря форуму, который учреждает любая мультилатеральная структура, требуется хотя бы минимальное усилие для публичного объяснения - а значит, для стратегического размышления - со стороны государства, которое намеревается предпринять ту или иную инициативу, опасную для достижения мира", - считает автор.

"Франко-прусская война 1870 года никогда бы не разразилась, если бы Наполеон III вынужден был выразить свои претензии - сильно преувеличенные - в рамках мультилатерализма. Спорный гневный жест Хрущева, стучавшего своим башмаком по трибуне на Генассамблее ООН в 1960 году, достоин того, чтобы считаться сенсационным, но при этом не было пролито ни капли крови", - продолжает автор.

После 1945 года мультилатеральные учреждения продемонстрировали свою полезность во многих областях: финансовая стабильность (МВФ); международная торговля (ВТО); предупреждение эпидемий (ВОЗ); борьба против глобального потепления (успех Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP21) и т.д., говорится в статье.

Важный вопрос для международных отношений в 2017 году - понять, будут или нет великие державы продолжать играть в умиротворяющую игру мультилатерализма.

"Отношения между Вашингтоном и Пекином обещают стать бурными. Дональд Трамп, конечно, имеет право говорить по телефону с кем хочет, включая президента Тайваня. Неправомочен урок, который стремится ему преподать Китай в тот самый момент, когда он попрал обязательства, принятые им на себя в отношении Гонконга. Трамп также набросился на Китай с критикой за то, что тот занимается коммерческим захватом других стран, даже не предоставив ему открытия своего национального рынка. Но поосторожней с ущербом, который может нанести двусторонняя торговая война! Будет опасно, если Трамп, потакая своему преувеличенному эго, окажется на передовой. Было бы предпочтительно, чтобы американские претензии выражались сначала в рамках ВТО", - рассуждает Жирар.

"В 2017 году Америка попробует восстановить стратегическое партнерство с Россией. Если произойдет сделка по украинскому досье - признание аннексии Крыма в обмен на российский уход из Донбасса - это будет шанс для достижения мира. Но поосторожней с проявлением хоть малейшего признака слабости в отношении Кремля! Мультилатеральное учреждение, каким является НАТО, должно быть любой ценой сохранено в Восточной Европе, так как война слишком часто является дочерью страха", - отмечает автор.

"В Европе жесткий "Брекзит" стал бы ошибочным. Не будем останавливаться перед продолжением переговоров. Англичане слишком нуждаются в европейцах, и это взаимно. Брекзитеры напуганы наплывом мигрантов. Но чтобы решить проблему нелегальной иммиграции на долгосрочной основе во всем мире, совершенно очевидно, что есть нужда в мультилатерализме!" - уверен автор.

"В дипломатии в пользу мультилатерализма выступает не столько идеология, сколько реализм..." - заключает Жирар.