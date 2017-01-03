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3 января 2017 г.
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3 января 2017 г.

Маркус Бернат | Tagesspiegel

"Друг Путина": новый девиз Эрдогана

"Турция - большой мастер придумывать заговоры", - пишет политический обозреватель немецкой газеты Tagesspiegel Маркус Бернат. К примеру, теракт в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе Reina, как написали турецкие газеты, был спланирован американским ЦРУ.

Сейчас ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ. - Прим. ред.). Но это "совсем не проблема, ведь не так давно турецкий президент Эрдоган заявил о том что Соединенные Штаты поддерживают ИГИЛ".

"Подобные абсурдные обвинения помогают турецкому руководству скрывать свою беспомощность на фоне серии терактов в Турции", - отмечает автор. Мол, последний теракт в одном из известнейших ночных клубов является "не чем иным, как реваншем за успех российско-турецкого партнерства, которому удалось добиться режима прекращения огня в Сирии".

"Между тем новая теория заговора является крайне важным политическим изменением, - подчеркивает Бернат. - Теперь вряд ли можно не заметить родство душ Эрдогана и российского президента Владимира Путина". Эрдоган "полезен для Путина в качестве возмутителя спокойствия внутри НАТО и покупателя российского газа и нефти. Поддержка Путина, в свою очередь, для Эрдогана важна намного больше, поскольку он послал турецкую армию в Сирию воевать против курдов и ИГИЛ только потому, что это допустил российский президент".

Источник: Tagesspiegel


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