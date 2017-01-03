Сирийский беженец требовал у ИГИЛ денег для совершения теракта в Германии

Немецкая полиция в федеральной земле Саар арестовала сирийского беженца, который пытался получить от террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ. - Прим. ред.) деньги для подготовки теракта, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

Как подозревают в правоохранительных органах, 38-летний уроженец Сирии хотел получить от ИГИЛ 180 тысяч евро на покупку автомобилей, которые затем хотел начинить взрывчаткой и направить в толпу людей. Во время допросов мигрант признался в том, что контактировал с ИГИЛ, однако подготовку теракта он отрицает.

В прокуратуре города Саарбрюккен заявили, что никаких конкретных планов террористических актов в Берлине, Мюнхене, Штутгарте, Дортмунде или Эссене у подозреваемого не было. Также следствие не обнаружило у беженца подготовленных к теракту автомобилей, а в квартире, как заявила главный прокурор Маргот Бурмайстер, "не было найдено никаких признаков взрывчатки или ее компонентов".

Сириец, как говорится далее, находится в Германии с 2014 года. Изначально он проживал в федеральной земле Хессен, и никакой информации о мотивах его переезда в Саарбрюккен у следствия нет.

Беженец, как добавляет издание, вышел через мессенджер Telegram на контакт с человеком, от которого, по его мнению, он мог получить от ИГИЛ деньги для совершения терактов. 180 тысяч евро требовались ему для покупки автомобилей и их подготовки к теракту. Связному ИГИЛ он сообщил, что цена каждого автомобиля составляет 22,5 тысячи евро. В свою очередь, каждый автомобиль он планировал начинить 400-500 килограммами взрывчатки, на что ему в общей сложности требовалось 180 тыс. евро. В распоряжении следствия имеются все сохраненные на мобильном телефоне чаты сирийца.