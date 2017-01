3 января 2017 г. Эндрю Рот | The Washington Post Правое ополчение проводит боевую подготовку россиян к следующей войне - с Путиным или без "В полуосвещенном подвале в переулке в Санкт-Петербурге 18 мужчин с копиями пистолетов Макарова в руках неумело выполняли упражнения, передергивая затвор, целясь и стреляя", - пишет корреспондент The Washington Post Эндрю Рот. "Инструктор, Денис Гариев, дал сигнал прекратить тренировку. Он не собирался оглашать свои политические взгляды, этнический национализм настолько ярый, что он занимает позиции гораздо правее российского президента Владимира Путина. Он собирался обрушиться на общество, которое стало слишком мягким", - говорится в статье. "Сейчас все говорят мальчикам, начиная с детского сада: "Не веди себя так агрессивно, будь хитрее", - сказал он. - И мы становимся такими неагрессивными овощами". "В общем, мы учимся убивать", - говорит он своим подопечным, которые приехали в военно-патриотический клуб "Резерв" на однонедельный военный курс "Партизан". "Кадеты", слушавшие Гариева, были, в основном, офисными работниками или частными предпринимателями из городов по всей России - людьми, мотивированными в меньшей степени идеологией, чем менталитетом "осажденной крепости", который широко распространился здесь с тех пор, как начались войны на Украине и в Сирии, и убежденностью в том, что современный русский мужчина должен быть готов к войне", - пишет Рот. Они записались на курс, включающий в себя тренировки по 12 часов в день или больше, который обещает повысить шансы человека на выживание "в случае войны или полного распада современного общества". "Грозовые тучи сгущаются", - говорит 38-летний Алексей из Самары, ранее занимавшийся греко-римской борьбой. По его словам, для него мотивацией послужило чувство нестабильности из-за угрозы терроризма и конфликта на Украине. "Если когда-нибудь будет мобилизация, я буду готов - не как человек, который получит ружье, крикнет "ура!" и сделает два или три шага, прежде чем быть застреленным", - говорит он. Когда в 2014 году началась война на Украине, Гариев, выпускник исторического факультета и бывший военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, начал готовить российских добровольцев для того, чтобы сражаться в составе "Имперского легиона", военизированного крыла монархического "Русского имперского движения". Он также воевал на востоке Украины, отмечает издание. Гариев заявил, что ранее их постоянно проверяла полиция. Когда он и его сторонники переключились на украинский конфликт, рейды полиции также стали проводиться реже. Вместе с другими членами "Имперского легиона" он прекратил ездить на Украину в 2015 году, по его словам, потому что считает, что конфликт перешел под контроль правительственных и олигархических кругов из России, Украины и с Запада. За последние три года, по словам "кадета" Тимофея Филькина, 30-летнего эколога из Перми, он тратил от 30 до 40 минут в день на сбор информации в интернете и "мониторинг" конфликта на Украине с его сценарием распада общества, который, как он думает, возможен в России. В 2014 году он серьезно подумывал о том, чтобы отправиться воевать на Донбасс. "Теперь я семейный человек, и моя стратегия немного изменилась: защищать места ближе к дому", - говорит он. По словам Филькина, он мало что знает о "Русском имперском движении" и не считает себя националистом. "Я православный человек, но считаю, что наши взгляды на правительство, скорее всего, сильно расходятся, - отметил он. - Я не могу сказать, что я монархист или русский националист". "Меня интересует военная тематика, мужские хобби, жесткие, экстремальные вещи, вещи, которые заставляют тебя преодолеть физические неудобства", - говорит другой участник курса, частный предприниматель и блогер Сергей Смирнов из Челябинска. В феврале он планирует восхождение на Килиманджаро. "Я не чувствую никакой опасности, - говорит он. - Я просто думаю, что мужчина должен всегда быть готов". Источник: The Washington Post