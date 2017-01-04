Дональд Трамп делает мир более безопасным для диктаторов

"2 апреля 1917 года, обосновывая перед Конгрессом просьбу объявить войну Германии, Вудро Вильсон произнес одно из самых громких изречений за всю историю своего президентства: "Мир надо сделать безопасным для демократии". В следующем поколении Франклин Д.Рузвельт и Уинстон Черчилль выпустили Атлантическую хартию, обязывающую союзников по Второй мировой войне защищать "право всех народов выбирать форму правления, при которой они будут жить". С тех пор президенты США настаивают на том, что национальная безопасность Америки зависит от распространения демократии и прав человека за рубежом", - пишет Джеймс Трауб в Foreign Policy.

"Но Дональд Трамп, вступающий в должность через столетие после знаменитой речи Вильсона, может стать первым президентом со времен превращения Америки в мировую державу, который не разделяет этих убеждений. Нам следует трепетать перед последствиями", - считает автор.

"Многочисленные и зачастую безобразные нападки избранного президента на журналистику, критиков и политических противников достаточно ясно показывают, как он презирает демократические нормы. Он также продемонстрировал полное пренебрежение к таким принципам международного права, как обязательство принимать беженцев или воздерживаться от использования пыток. Демократические права за рубежом интересуют его еще меньше. Мировые лидеры, которых он хвалит настойчивее всего - в том числе Владимир Путин (Россия), Реджеп Тайип Эрдоган (Турция) и Абдель Фаттах ас-Сиси (Египет) - диктаторы, отправляющие своих критиков в тюрьму, а то и в могилу", - указывает Трауб.

"Почему США хотят "делать мир безопасным для демократии?" - говорится далее. - Вильсон полагал, что автократические правительства, действиями которых руководят эгоистические интересы лидеров, а не желания граждан, разрушат усилия по насаждению "мирного согласия", которое виделось ему необходимым. Возможно, последующая история показала, что вера Вильсона была наивна, однако предположение, что демократии создадут больше законопослушных и миролюбивых опекунов этого мирового порядка, чем диктатуры, не дискредитировано".

"Есть и еще одна причина, - продолжает журналист. - Как минимум со времен окончания Второй мировой идея о том, что Соединенные Штаты защищают нечто большее, чем свои интересы, подкрепляла их притязания на мировое лидерство. Эта идея - фундамент американской "мягкой силы". Если взять самый знаменитый пример, "План Маршалла", то он сделал для США (за счет повышения мирового престижа) почти столько же, сколько для его европейских бенефициаров".

"Если США не будут руководить продвижением демократических и либеральных принципов, как они делали это на протяжении ста прошедших лет, никто не будет. И этот вакуум будет заполнен кем-то, чьи ценности не являются ни демократическими, ни либеральными. Обещание Дональда Трампа сделать Америку снова великой выродится в трагифарс", - заключает автор.