4 января 2017 г. Press Association | The Guardian Инструкции IAAF снова открывают путь "чистым" российским спортсменам "Международная ассоциация атлетических федераций (IAAF) выпустила инструкции для российских спортсменов, желающих принимать участие в международных соревнованиях в этом году", - публикует The Guardian сообщение Press Association. Российские спортсмены могут подавать заявки на участие в соревнованиях в индивидуальном порядке, как это сделала Дарья Клишина перед Олимпиадой-2016. "IAAF отослала Российской Федерации обновленные инструкции для таких спортсменов. Атлеты должны доказать, что "никаким образом (осознанно или неосознанно) не подверглись влиянию того, что их федерация не смогла внедрить адекватные системы защиты и поддержки "чистых" спортсменов", - говорится в публикации. На право участвовать в соревнованиях могут претендовать и те спортсмены, которые проходили проверки на допинг в России, указывает IAAF, однако подчеркивает, что они "должны быть включены в общепризнанную, независимую и полностью соответствующую кодексу WADA программу по выявлению применения лекарственных препаратов в течение периода, достаточно длительного для предоставления весомых объективных гарантий их честности". Источник: The Guardian