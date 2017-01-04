Де Мезьер стреляет мимо цели

Министр внутренних дел ФРГ Германии Томас де Мезьер требует больше власти для центра в вопросах политики безопасности. Однако, замечает в комментарии на сайте Tagesspiegel Альберт Функ, более централизованное государство автоматически не превращается в более сильное государство.

(Глава МВД Германии предложил пересмотреть миграционное законодательство после теракта на рождественской ярмарке в Берлине. В статье, опубликованной FAZ, он высказался за создание федеральных центров высылки мигрантов, получивших отказ в убежище, и за расширение полномочий федеральных властей при задержании и депортации мигрантов, представляющих угрозу безопасности. Министр убежден, что безопасность должна обеспечиваться в первую очередь на надрегиональном уровне. - Прим.ред.)

"Масштабной пертурбации в правоохранительных органах требует федеральный министр, который не всегда демонстрировал себя с лучшей стороны в ходе миграционного кризиса 2015-2016 годов, - отмечает автор статьи. - Не кто иной, как де Мезьер, который несет ответственность за организаторские провалы Федерального ведомства по делам мигрантов, хочет расширить полномочия центральной власти, то есть свои. Не кто иной, как глава МВД Германии, говорит о "национальном усилии" в вопросе о высылке - при том, что земельные власти давно чувствуют себя в этом плане брошенными на произвол судьбы".

По мнению Функе, одним махом изменять архитектуру безопасности - плохой ответ на сегодняшние вызовы. "Политик от ХДС, скорее всего, хочет выступить в качестве одной из центральных фигур, но реакция на его предложения - в том числе из рядов его собственной партии - свидетельствует о том, что в этой роли его не видят", - говорится в статье.

Инициатива министра пролетает мимо цели - она не выглядит истинным стимулом для, несомненно, уместных сегодня дебатов об укреплении безопасности страны. "Кроме того, - отмечает автор, - министр ломится в открытые двери. Ни один земельный министр не будет возражать против того, чтобы передать процедуру высылки Берлину. Правоохранительные органы федеральных земель уже давно отладили процесс обмена информацией - например, в рамках работы единого центра по противодействию терроризму. Даже передача задач по охране конституции в федеральное ведение не нанесет урона государству".

Нынешняя нецентрализованная структура обеспечения безопасности имеет свои недостатки, констатирует автор. "Однако она имеет также весомое преимущество: те, кто разделяет ответственность, вовлечены в процесс обоюдного контроля и взаимной поддержки. Это дает неоспоримые плюсы как раз в сфере безопасности, а сильное государство, к которому призывает де Мезьер, автоматически не означает большую централизацию".