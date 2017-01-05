Чего США лишились в Сирии

Тот факт, что Россия, Турция и Иран заключили соглашение о прекращении огня в Сирии, не привлекая к работе США, - тревожный симптом ослабления американского влияния в регионе, пишет Bloomberg в редакционной статье. Соглашение может стать роковым для "опосредованных сил" США, воюющих на гражданской войне в Сирии, пишет издание.

На основе соглашения Россия, Иран и Турция обзаведутся "сферами влияния" в фактически расколотой Сирии. Асада спустя несколько лет сменит какой-то другой алавит. "Будут предприняты какие-то совместные усилия для уничтожения "Исламского государства", "опосредованных сил" "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в РФ. - Прим. ред.) и других террористических группировок; Россия прекратит свое прямое военное вмешательство", - прогнозирует Bloomberg. Сирийские арабы-сунниты получат расширенную автономию, "а сирийские курды - самые эффективные силы, действующие при поддержке США, - останутся ни с чем". Соглашение поставит в уязвимое положение иракцев-суннитов, Израиль и страны Персидского залива, добавляет издание.

"Теперь на администрацию Трампа перекладывается задача по разработке реалистичного плана, который позволил бы склонить Россию и Сирию к сотрудничеству в борьбе с "Исламским государством" и другими террористическими группировками, а также создать после отвода российских войск "безопасную зону" на северо-востоке Сирии и отговорить Турцию от войсковых операций против курдов", - пишут авторы статьи.

Эти шаги позволят США спасти хоть что-то после фиаско, заключает издание.