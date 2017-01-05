ФБР никогда не просило предоставить ему доступ к взломанным компьютерным серверам

"Как стало известно BuzzFeed News, ФБР не исследовало серверы Национального комитета Демократической партии (DNC) до того, как распространило доклад, в котором широкомасштабное кибервторжение приписано хакерам под покровительством России", - пишет корреспондент BuzzFeed News Эли Уоткинс.

"Через шесть месяцев после того, как ФБР впервые заявило, что проводит расследование взлома компьютерной сети DNC, представитель DNC заявил, что ФБР до сих пор не попросило предоставить ему доступ к взломанным серверам. А один сотрудник разведки США сообщил BuzzFeed News, что никакая правительственная организация США не проводила независимый криминологический анализ этой системы", - говорится в статье.

"DNC провел несколько встреч с представителями Киберотдела ФБР и его периферийного отделения в Вашингтоне, отдела по национальной безопасности министерства юстиции США и Генпрокуратуры США, а также ответил на различные просьбы о сотрудничестве, но ФБР никогда не просило предоставить доступ к компьютерным серверам DNC", - сказал в интервью по электронной почте Эрик Уокер, заместитель директора DNC по связям с общественностью.

"Сотрудник разведки США сказал нашему изданию, что вместо этого ФБР полагается на исследования, проведенные фирмой CrowdStrike, работающей в сфере кибербезопасности", - говорится в статье.

"CrowdStrike работает вполне качественно. Нет причин полагать, что какие-либо ее выводы недостоверны", - сказал этот источник. "Он добавил, что они уверены, что за широкими хакерскими атаками стояла Россия", - пишет автор.

Со своей стороны, Уокер заявил, что DNC оказывал полное содействие ФБР и следствию и предоставил доступ ко всей информации, которую раскопала CrowdStrike.

"Неясно, почему ФБР не попросило о доступе к серверам DNC и является ли это обычной практикой, когда ФБР расследует кибератаки государственных акторов на частные организации", - замечает корреспондент.