Игорь Эйдман: "Цель Путина - свержение Меркель"

В интервью немецкой Donaukurier социолог и публицист Игорь Эйдман сказал, что Кремль будет активно вмешиваться в предвыборную кампанию по выборам в Бундестаг и пытаться дестабилизировать ситуацию в Германии и Европе. Игорь Эйдман, двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова, с 2011 года проживает в Германии, отмечает автор публикации Борис Райтшустер.

"После аннексии Крыма и агрессии России, направленной против Украины, началась новая холодная война. Запад пытается остановить экспансию Путина с помощью санкций и дипломатического давления. Россия, со своей стороны, пытается ослабить это противостояние, подкупая политиков и поддерживая пророссийских кандидатов на выборах", - сказал социолог.

"Кремль тратит большие средства для оказания влияния на общественное мнение в Германии. Я знаю это из первых уст, от своих коллег, - пояснил Эйдман. - Некоторые московские PR-специалисты, с которыми я работал в Госдуме, сейчас занимаются тем, что продвигают российские интересы в Германии".

Кроме того, добавил Эйдман, Кремль "задействовал целую армию интернет-троллей, чтобы распространять свою позицию в немецкоязычном сегменте интернета. Некоторые известные немецкие журналисты и публицисты более или менее открыто работают на Москву". Особую информационную кампанию Кремль направил и на проживающих в Германии российских немцев, уверен он.

Важнейшей тактической задачей Путина Эйдман назвал "свержение Меркель". "Ее критическая позиция в отношении Путина является направляющей для всей политики ЕС. Без Меркель вполне возможна отмена антироссийских санкций, а также коренное изменение всей политики в отношении Москвы. Путин мечтает о том, чтобы поставить у власти лояльные себе силы. В таком случае он мог бы стать шефом ослабленной Европы".

Германия, по словам Эйдмана, может защититься "от лжи правдой": "Нужно обеспечить широкий доступ к независимой информации, журналистским расследованиям о кремлевских пропаганде".

"Самой большой угрозой 2017 года становится распространение путинизма, - уверен социолог. - Другими словами, есть опасность, что к власти в ведущих европейских государствах могут прийти ультраправые или другие пропутинские партии".