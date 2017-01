5 января 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Выборы и "фейковая кибервойна" "Россия была вовлечена в наши выборы?" - тестируют претендента на пост госсекретаря США сенаторы. "Американцы помешались на всей этой русской теме", - считает румынский хакер Guccifer. ФБР приписало кибератаку на серверы DNC кремлевским хакерам без собственного расследования, полностью доверившись CrowdStrike, указывает BuzzFeed. 2017 год обещает быть жестким и грязным из-за выборов в Бундестаг, пишет Die Welt. 11 и 12 января кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон, экс-глава ExxonMobil, будет отвечать на вопросы в сенатском комитете по международным отношениям, пишет The Washington Post. "Если публично Тиллерсон будет говорить о России "правильные вещи", которые он говорил при встречах за закрытыми дверями, то демократам вряд ли удастся помешать ему сделаться следующим госсекретарем", - прогнозирует журналист Джош Рогин. На этой неделе Тиллерсон встречался с сенаторами - как республиканцами, так и демократами. Он "из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать, что проницательно и жестко относится к путинской России, но не заявил о приверженности какому-либо конкретному курсу", сообщает Рогин, ссылаясь на свои беседы с сенаторами и их помощниками. "Он сказал: "Послушайте, я понимаю, что Путин и Россия - это "задира с детской площадки", они уважают только силу, и с ними надо говорить с позиции силы", - пересказал слова Тиллерсона некий сотрудник аппарата Сената. Один сенатор, пожелавший остаться неназванным, "сказал мне, что Тиллерсон четко дал понять: он сознает, что Россия несет всеобъемлющую угрозу для США и наших союзников", передает Рогин. "Я сказал: "Вам представляется, что Россия была вовлечена в наши выборы? Что вы готовы сделать в этой связи?" Так я устроил ему экзамен, - заметил сенатор. - А он первым делом ответил примерно так: "Позвольте мне проконсультироваться с людьми Трампа". "Конгресс не отступится от своего стремления расследовать проделки России во время выборов и наказать ее. Если за закрытыми дверями Тиллерсон высказывался искренне, он, возможно, останется верен своей позиции, что потенциально чревато разногласиями с новым президентом", - считает автор. Румынский хакер Guccifer, впервые огласивший тот факт, что Хиллари Клинтон пользовалась частной электронной почтой, назвал "безумными" утверждения, что Россия пыталась повлиять на выборы в США. Guccifer сказал в интервью Fox News, что заявления Белого дома, будто Россия пыталась с помощью хакеров контролировать ход выборов в США, - это "фейковая кибервойна", сообщает The Daily Mail. Хакер, чье подлинное имя Марцел Лазар Лехел, дал интервью из тюремной камеры в Румынии. "Американцы помешались на всей этой русской теме и на том, будто русские вторгаются в США, - сказал Лехел. - Это безумие... Это истерия такая, знаете ли". Лехел полагает, что будут "расследования и обвинительные заключения в отношении некоторых русских". Корреспондент подчеркивает: "С этим прогнозом он выступил три недели назад, за две недели до того, как в минувший четверг Обама в отместку за хакерские атаки выслал из США 35 российских дипломатов". "Как стало известно BuzzFeed News, ФБР не исследовало серверы Национального комитета Демократической партии (DNC) до того, как распространило доклад, в котором широкомасштабное кибервторжение приписано хакерам под покровительством России", - пишет корреспондент BuzzFeed News Эли Уоткинс. "DNC провел несколько встреч с представителями Киберотдела ФБР и его периферийного отделения в Вашингтоне, отдела по национальной безопасности министерства юстиции США и Генпрокуратуры США, а также ответил на различные просьбы о сотрудничестве, но ФБР никогда не просило предоставить доступ к компьютерным серверам DNC", - сказал в интервью по электронной почте Эрик Уокер, заместитель директора DNC по связям с общественностью. "Сотрудник разведки США сказал нашему изданию, что вместо этого ФБР полагается на исследования, проведенные фирмой CrowdStrike, работающей в сфере кибербезопасности", - говорится в статье. "CrowdStrike работает вполне качественно. Нет причин полагать, что какие-либо ее выводы недостоверны", - сказал этот источник. "Он добавил, что они уверены, что за широкими хакерскими атаками стояла Россия", - пишет автор. "Неясно, почему ФБР не попросило о доступе к серверам DNC и является ли это обычной практикой, когда ФБР расследует кибератаки государственных акторов на частные организации", - замечает корреспондент. Послужит ли грязная предвыборная кампания Дональда Трампа примером для политических сил Германии? - задается вопросом журналист Die Welt Робин Александер. "Грязная предвыборная кампания Трампа найдет и здесь своих сторонников", - цитирует он своих коллег из Augsburger Allgemeine. Канцлер Меркель в новогоднем обращении подчеркнула, что она будет "вести страстную полемику, но останется верной демократическим принципам" - как будто оппоненты грозятся вести себя иначе, говорится в статье. "Никто в трезвой памяти не будет утверждать, что предвыборная гонка раньше была чистой, - хотя тогда не было никакой АдГ, вмешательства русских и сегодняшней активности в интернете. Когда в 2001 году Клаус Воверайт стал первым представителем сексуальных меньшинств на выборах бургомистра Берлина, его оппонент из ХДС "чисто случайно" стал агитировать с предвыборных плакатов в компании с женой. А в 2005 году, - напоминает Александер, - супруга канцлера Герхарда Шредера (СДПГ) весьма неделикатно указывала, что у Ангелы Меркель (ХДС), конкурировавшей с ее мужем, нет детей". "Когда они опускаются до низостей, мы сохраняем достоинство" - лозунг, провозглашенный Мишель Обамой в США, позже был подхвачен предвыборным штабом Клинтон. "И тут же на суд общественности была вынесена незаконно сделанная аудиозапись сальных комментариев Трампа 10-летней давности", - пишет Александер.