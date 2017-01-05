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Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
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5 января 2017 г.
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5 января 2017 г.

Джули Хиршфелд Дэвис | The New York Times

Новое жилище Иванки Трамп в Вашингтоне когда-то принадлежало противнику Путина

"Иванка Трамп, которая, возможно, станет играть видную роль в администрации своего отца, планирует переехать вместе с семьей в особняк в Калореме - эксклюзивном районе Вашингтона", - утверждает The New York Times, ссылаясь на два информированных источника, которые пожелали остаться анонимными. "Ранее этим домом владел финансист, уроженец Латвии, имевший крупные инвестиции в России и связанный с одним из лидеров российской оппозиции", - пишет журналистка Джули Хиршфелд Дэвис.

В доме, находящемся неподалеку от нового жилища Барака Обамы с семьей, имеется шесть спален, его площадь - 6870 кв. футов. Источники утверждают, что дом был продан в декабре за 5,5 млн долларов.

"Согласно реестру недвижимости округа Колумбия, ранее дом принадлежал Дэну К.Рапопорту и его жене Ирине. Ни он, ни она не ответили на электронные письма с просьбой дать комментарии", - пишет издание.

Планы переезда - очередной признак того, что Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер останутся крупными деятелями в президентской администрации Трампа. "Оба сыграли ключевую роль в его предвыборной кампании, а в переходный период обладают диспропорционально большим влиянием", - говорится в статье.

Район, выбранный супругами, населен послами и заметными представителями вашингтонского светского общества, отмечает журналистка.

О человеке, которого называют бывшим владельцем дома, Дэвис пишет: "Согласно сайту его инвестфирмы Rapoport Capital, Рапопорт родился в Риге (Латвия), жил в США, Франции и России. Владимир Ашурков, один из главных помощников ведущего лидера российской оппозиции Алексея А.Навального, критика российского президента, назвал Рапопорта успешным московским финансистом, инвестором одного из самых шикарных ночных клубов города Soho Rooms. С 2010 года он является сторонником Навального. По словам Ашуркова, недавно он переехал из Вашингтона в Киев, где управляет фондом по операциям с частными акциями".

"Неясно, приобрели ли г-жа Трамп и г-н Кушнер дом у супругов Рапопорт либо собираются арендовать его у некого нового владельца", - добавляет издание. Факт тот, что супруги посмотрели дома в других эксклюзивных районах, но выбрали жилье менее чем в двух милях от Белого дома.

Источник: The New York Times


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