5 января 2017 г. Джули Хиршфелд Дэвис | The New York Times Новое жилище Иванки Трамп в Вашингтоне когда-то принадлежало противнику Путина "Иванка Трамп, которая, возможно, станет играть видную роль в администрации своего отца, планирует переехать вместе с семьей в особняк в Калореме - эксклюзивном районе Вашингтона", - утверждает The New York Times, ссылаясь на два информированных источника, которые пожелали остаться анонимными. "Ранее этим домом владел финансист, уроженец Латвии, имевший крупные инвестиции в России и связанный с одним из лидеров российской оппозиции", - пишет журналистка Джули Хиршфелд Дэвис. В доме, находящемся неподалеку от нового жилища Барака Обамы с семьей, имеется шесть спален, его площадь - 6870 кв. футов. Источники утверждают, что дом был продан в декабре за 5,5 млн долларов. "Согласно реестру недвижимости округа Колумбия, ранее дом принадлежал Дэну К.Рапопорту и его жене Ирине. Ни он, ни она не ответили на электронные письма с просьбой дать комментарии", - пишет издание. Планы переезда - очередной признак того, что Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер останутся крупными деятелями в президентской администрации Трампа. "Оба сыграли ключевую роль в его предвыборной кампании, а в переходный период обладают диспропорционально большим влиянием", - говорится в статье. Район, выбранный супругами, населен послами и заметными представителями вашингтонского светского общества, отмечает журналистка. О человеке, которого называют бывшим владельцем дома, Дэвис пишет: "Согласно сайту его инвестфирмы Rapoport Capital, Рапопорт родился в Риге (Латвия), жил в США, Франции и России. Владимир Ашурков, один из главных помощников ведущего лидера российской оппозиции Алексея А.Навального, критика российского президента, назвал Рапопорта успешным московским финансистом, инвестором одного из самых шикарных ночных клубов города Soho Rooms. С 2010 года он является сторонником Навального. По словам Ашуркова, недавно он переехал из Вашингтона в Киев, где управляет фондом по операциям с частными акциями". "Неясно, приобрели ли г-жа Трамп и г-н Кушнер дом у супругов Рапопорт либо собираются арендовать его у некого нового владельца", - добавляет издание. Факт тот, что супруги посмотрели дома в других эксклюзивных районах, но выбрали жилье менее чем в двух милях от Белого дома. Источник: The New York Times