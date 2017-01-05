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Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
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5 января 2017 г.
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5 января 2017 г.

Джош Рогин | The Washington Post

На закрытых встречах на Капитолийском холме Рекс Тиллерсон высказывается о России сурово

11 и 12 января кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон, экс-глава ExxonMobil, будет отвечать на вопросы в сенатском комитете по международным отношениям, пишет The Washington Post. "Если публично Тиллерсон будет говорить о России "правильные вещи" (то, что говорил при встречах за закрытыми дверями), то демократам вряд ли удастся помешать ему сделаться следующим госсекретарем", - прогнозирует журналист Джош Рогин.

На этой неделе Тиллерсон встречался с сенаторами - как республиканцами, так и демократами. "По словам нескольких сенаторов и их помощников, которые присутствовали на встречах с Тиллерсоном, бизнесмен из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать, что проницательно и жестко относится к путинской России. При этом он не заявил о приверженности какому-либо конкретному курсу, который, возможно, будет проводить администрация Трампа", - сообщает Рогин, ссылаясь на свои беседы с этими источниками.

"Он сказал: "Послушайте, я понимаю, что Путин и Россия - это "задира с детской площадки", они уважают только силу, и с ними надо говорить с позиции силы, иначе у тебя будет масса проблем", - пересказал, перифразируя, слова Тиллерсона некий сотрудник аппарата Сената, пожелавший остаться анонимным. - Он смотрел на ситуацию как бы с высоты 30 тыс. футов, а когда у него настойчиво допытывались насчет санкций, он отказывался всецело поддержать какое-то конкретное направление политики".

Один сенатор, пожелавший остаться неназванным, "сказал мне, что Тиллерсон четко дал понять: он сознает, что Россия несет всеобъемлющую угрозу для США и наших союзников", передает Рогин. Но, по словам сенатора, Тиллерсон уклонялся от ответов на все конкретные вопросы о споре Трампа с разведывательным сообществом по вопросу, вмешивалось ли российское правительство в ход президентских выборов в США.

"Я сказал: "Вам представляется, что Россия была вовлечена в наши выборы? Что вы готовы сделать в этой связи?" Так я устроил ему экзамен, - заметил сенатор. - А он первым делом ответил примерно так: "Позвольте мне проконсультироваться с людьми Трампа".

Главный вопрос - что будет, когда Трамп и Тиллерсон вступят в должности. "Конгресс не отступится от своего стремления расследовать проделки России во время выборов и наказать ее. Если за закрытыми дверями Тиллерсон высказывался искренне, он, возможно, останется верен своей позиции, что потенциально чревато разногласиями с новым президентом", - прогнозирует автор.

Источник: The Washington Post


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