5 января 2017 г. Сэмюэль Рубенфельд | The Wall Street Journal Трамп, возможно, "подправит напильником" санкции, наложенные на Россию По распространенному мнению, избранный президент США Трамп смягчит санкции в отношении России, пишет в блоге The Wall Street Journal журналист Сэмюэль Рубенфельд. Но эксперты говорят: более вероятно, что Трамп "обкусает по краям" санкционную программу, а не отменит ее в одночасье. "Некоторые меры (например, санкции на основе "Закона Магнитского") введены постановлением Конгресса; их одобряют многие законодатели-однопартийцы Трампа, а некоторые хотят пойти еще дальше", - говорится в статье. Другие меры, в том числе эмбарго в отношении Крыма и санкции, наложенные на лиц из ближайшего окружения Путина, были согласованы с европейскими союзниками США, которые не хотят ослаблять нажим на Москву. И все же нельзя утверждать, что Трамп совершенно бессилен. "Определенно есть шаги, которые можно предпринять "по краям санкций". Скорее речь идет об интерпретации санкций, выгодной транснациональным компаниям, а не откровенном сворачивании запретов", - говорит Гарри Кларк (Orrick Herrington & Sutcliffe). Адам Смит (Gibson Dunn & Crutcher) предположил, что Трамп в силах не вносить дополнительные имена в "список Магнитского". Смит также рассуждает: "Если отменить эмбарго в отношении Крыма, это важно в плане процедуры и имиджа, но по-настоящему на российскую экономику влияют секторальные санкции и имена, внесенные в "черный список". Об этих санкциях ничего не говорится, как знать, рассматриваются ли они?" По мнению Рича Мейтени (Goodwin), возможна какая-то большая "сделка" об ослаблении санкций взамен на расплывчатые обязательства сотрудничать. Но, полагает он, на деле все решит закулисный поединок между пророссийскими тенденциями в правительстве и Конгрессом США, передает автор статьи. Источник: The Wall Street Journal