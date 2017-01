5 января 2017 г. Дамьен Палетта и Джулиан Э.Барнс | The Wall Street Journal Дональд Трамп планирует реорганизацию высшего разведывательного ведомства США "По словам информированных источников, избранный президент США Дональд Трамп, резкий критик разведслужб США, работает вместе со своими старшими советниками над планом реструктуризации и "урезания" высшего разведывательного ведомства страны", - пишут журналисты The Wall Street Journal Дамьен Палетта и Джулиан Э.Барнс. "Источники утверждают: этот шаг продиктован уверенностью Трампа в том, что Канцелярия директора Национальной разведки (ODNI) США сделалась раздутой и политизированной", - говорится в статье. На днях Трамп вновь, как и все последние месяцы, отверг и осмеял "заключение разведслужб США, что Россия похитила электронные письма у организаций Демократической партии и частных лиц, а затем предоставила их сайту WikiLeaks для публикации, пытаясь помочь Трампу пробиться в Белый дом" (формулировка газеты). "Один из источников, знакомых с планами Трампа, сказал, что советники также работают над планом, подразумевающим реструктуризацию ЦРУ, сокращение штатов в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии и направление большего количества сотрудников на "полевую работу" в разных странах мира", - говорится в статье. "В команде Трампа полагают, что мир разведслужб полностью политизирован, - сказал этот источник, близкий к переходной команде Трампа. - Что все это надо оптимизировать. Главная задача - реструктуризация ведомств и способов их взаимодействия между собой". Конгрессмены от обеих партий, сотрудники разведки и правоохранительных органов США критикуют Трампа за похвалы президенту Путину, порицание разведслужб США и поддержку позиции Джулиана Ассанжа. "С точки зрения Трампа и некоторых его сторонников, обвинения в том, что российская сторона нанесла хакерские атаки по демократам, - попытка делегитимизировать избрание Трампа президентом", - отмечают авторы. В прошлом некоторые конгрессмены и эксперты рекомендовали сократить штаты ODNI или реструктурировать ее, отмечает издание. Советники Трампа говорят, что он давно относится скептически к достоверности данных ЦРУ, отмечает газета. "Но его публичные скептические высказывания о выводах, касающихся России, шокируют аналитиков, привыкших к более сплоченной работе с Белым домом", - говорится в статье. Как бы то ни было, в пятницу главы ЦРУ и ФБР, а также директор Национальной Разведки должны ознакомить Трампа с выводами расследования хакерских атак, приписываемых России. По данным издания, с планами по реорганизации разведслужб Трампу помогают генерал-лейтенант Майкл Флинн (он был директором Разведывательного управления министерства обороны США, пока директор Национальной разведки Клэппер и другие не уволили его) и член Палаты представителей Майк Помпео, которого Трамп хочет назначить директором ЦРУ. "По словам источника, близкого к переходной команде, Флинн и Помпео разделяют мнение Трампа, что позиция разведывательного сообщества США (утверждения, что Россия пыталась содействовать его предвыборной кампании) - это попытка "расшатать" его победу или заявить, что никакой победы не было", - говорится в статье. Флинн возглавит Совет национальной безопасности при Белом доме. Источник: The Wall Street Journal