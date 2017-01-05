Дональд Трамп планирует реорганизацию высшего разведывательного ведомства США

"По словам информированных источников, избранный президент США Дональд Трамп, резкий критик разведслужб США, работает вместе со своими старшими советниками над планом реструктуризации и "урезания" высшего разведывательного ведомства страны", - пишут журналисты The Wall Street Journal Дамьен Палетта и Джулиан Э.Барнс.

"Источники утверждают: этот шаг продиктован уверенностью Трампа в том, что Канцелярия директора Национальной разведки (ODNI) США сделалась раздутой и политизированной", - говорится в статье.

На днях Трамп вновь, как и все последние месяцы, отверг и осмеял "заключение разведслужб США, что Россия похитила электронные письма у организаций Демократической партии и частных лиц, а затем предоставила их сайту WikiLeaks для публикации, пытаясь помочь Трампу пробиться в Белый дом" (формулировка газеты).

"Один из источников, знакомых с планами Трампа, сказал, что советники также работают над планом, подразумевающим реструктуризацию ЦРУ, сокращение штатов в штаб-квартире ЦРУ в Вирджинии и направление большего количества сотрудников на "полевую работу" в разных странах мира", - говорится в статье.

"В команде Трампа полагают, что мир разведслужб полностью политизирован, - сказал этот источник, близкий к переходной команде Трампа. - Что все это надо оптимизировать. Главная задача - реструктуризация ведомств и способов их взаимодействия между собой".

Конгрессмены от обеих партий, сотрудники разведки и правоохранительных органов США критикуют Трампа за похвалы президенту Путину, порицание разведслужб США и поддержку позиции Джулиана Ассанжа.

"С точки зрения Трампа и некоторых его сторонников, обвинения в том, что российская сторона нанесла хакерские атаки по демократам, - попытка делегитимизировать избрание Трампа президентом", - отмечают авторы.

В прошлом некоторые конгрессмены и эксперты рекомендовали сократить штаты ODNI или реструктурировать ее, отмечает издание.

Советники Трампа говорят, что он давно относится скептически к достоверности данных ЦРУ, отмечает газета. "Но его публичные скептические высказывания о выводах, касающихся России, шокируют аналитиков, привыкших к более сплоченной работе с Белым домом", - говорится в статье.

Как бы то ни было, в пятницу главы ЦРУ и ФБР, а также директор Национальной Разведки должны ознакомить Трампа с выводами расследования хакерских атак, приписываемых России.

По данным издания, с планами по реорганизации разведслужб Трампу помогают генерал-лейтенант Майкл Флинн (он был директором Разведывательного управления министерства обороны США, пока директор Национальной разведки Клэппер и другие не уволили его) и член Палаты представителей Майк Помпео, которого Трамп хочет назначить директором ЦРУ.

"По словам источника, близкого к переходной команде, Флинн и Помпео разделяют мнение Трампа, что позиция разведывательного сообщества США (утверждения, что Россия пыталась содействовать его предвыборной кампании) - это попытка "расшатать" его победу или заявить, что никакой победы не было", - говорится в статье. Флинн возглавит Совет национальной безопасности при Белом доме.