Американский эксперт: "Трампом легко манипулировать"

Ричард Кларк, бывший советник по безопасности в администрациях Билла Клинтон и обоих Бушей, являющийся сегодня одним из самых авторитетных экспертов в области терроризма, говорит в интервью Bild о неудачном начале президентства нового главы Белого дома.

По мнению известного эксперта, фиаско, связанное с выпущенным Дональдом Трампом указом о запрете на въезд в страну для мусульман, становится "подарком для пропагандистов ИГИЛ или "Аль-Каиды" (запрещенных в России организаций. - Прим. ред.). Для многих людей на Ближнем Востоке решение Трампа становится доказательством того, что исламисты правы и США действительно ведут войну против ислама. Это облегчает террористам их задачу по рекрутированию новых сторонников и получению как политической, так и финансовой поддержки".

Несмотря на то, что в ходе второго президентского срока экс-президенту Обаме благодаря военным коалициям удалось нанести серьезный удар по ИГИЛ, лишив группировку части захваченных территорий, "организация продолжает представлять собой значительную угрозу, в том числе из-за активизации так называемых "одиноких волков", то есть террористов-одиночек", указывает Кларк.

Комментируя обозначившиеся контуры будущей внешней политики Белого дома, эксперт говорит о том, что "если администрация Трампа и впредь не будет согласовывать свои действия ни с Госдепом, ни с Пентагоном, то мы будем иметь дело с внешнеполитической линией, лишенной какого-либо вектора. Остается только надеяться на то, что госсекретарь Рекс Тиллерсон или министр обороны Джеймс Мэттис смогут вернуть корабль на четкий курс".

А пока, замечает Ричард Кларк, еще рано делать какие-либо выводы - первые дни президентства Трампа были слишком хаотичными для этого. "Мои самые серьезные опасения связаны с тем, что дело может дойти до неприятных инцидентов, например, между иранской Революционной гвардией и американскими морпехами - и тут существует риск, что реакция Трампа будет чрезмерной. Вполне вероятно, некие силы в Иране, зная это, могут спровоцировать подобные инциденты. Ситуация в одночасье может выйти из-под контроля. Аналогичной пороховой бочкой может быть ситуация с Кореей".

Отвечая на вопрос журналиста издания о том, связана ли эскалация ситуации на Донбассе с недавним телефонным разговором между президентами Путиным и Трампом, Кларк замечает: "Похоже, Путин хочет испытать Трампа. Как он среагирует на российскую агрессию? Если Трамп никак не отреагирует, нам, скорее всего, следует рассчитывать на эскалацию путинской агрессии - и не только на Украине".

Канцлеру Меркель в обращении с Трампом американский эксперт может посоветовать относиться к новому президенту США как к "ребенку с синдромом дефицита внимания". "Трампом легко манипулировать. Он позитивно реагирует на все, что направлено на его раздутое эго - и прежде всего на похвалу. Ему нравится, когда его называют выдающимся и успешным. Мировые лидеры должны воспользоваться этим его тщеславием. И тогда можно будет донести до него, что определенные его действия вредят его имиджу, выставляя его глупым".