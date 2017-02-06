На фоне того как Трамп думает об улучшении отношений с Путиным, ЕС готов продлить действие своего "черного списка"

"ЕС планирует продлить заморозку счетов и запрет на въезд для основных сторонников российского президента Владимира Путина, которых обвиняют в дестабилизации ситуации на Украине, в то время как Дональд Трамп подумывает об улучшении отношений с Москвой", - пишет Bloomberg.

Четыре чиновника ЕС заявили, что страны-члены блока намереваются в середине марта продлить санкции еще на шесть месяцев для ста с лишним украинцев и россиян. Среди них - Аркадий Ротенберг, совладелец "СМП Банка" и "ИнвестКапитал Банка", и Юрий Ковальчук, держатель крупнейшего пакета акций банка "Россия", по словам брюссельских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

"Европейцы ждут, какую ручную гранату бросит Трамп в российско-украинский пруд", - говорит Майкл Эмерсон, бывший посол ЕС в Москве и эксперт Центра европейских политических исследований (CEPS, Брюссель). Учитывая, что срок заморозки счетов и запрета на въезд истекает 15 марта, "европейские политики и дипломаты проявят осторожность и будут поддерживать статус-кво", отметил он.

"Планируемое продление действия черного списка проливает свет на политическую приверженность ЕС политике, которую канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд проводили вместе с Обамой", - говорится в статье.

После продолжавшихся час телефонных переговоров Трампа с Путиным неделю назад пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что США не приняли никакого решения по санкциям против России. "Проведенный Bloomberg обзор мнений 27 экономистов в прошлом месяце показал, что шансы того, что США начнут ослаблять санкции в следующие 12 месяцев, равны 60%, в сравнении с 44-процентной вероятностью того, что ЕС сделает то же самое", - пишет издание.

"Учитывая возможность потепления американо-российских отношений и продолжающиеся попытки России расшатать политический консенсус, стоящий за европейскими санкциями, возникает перспектива еще большего ослабления решимости внутри блока сохранять меры на долгое время", - говорится в статье.

Однако Трамп - который также ставил под вопрос значимость НАТО, предрекал, что больше стран присоединятся к Великобритании в своей решимости покинуть ЕС, и критиковал немецкую экономическую политику - может, в конечном итоге, укрепить решимость блока в вопросе о санкциях, считает Эмерсон.

"Эффект Трампа также заставляет многих европейцев сказать: "Нам придется приложить новые усилия, чтобы собраться вместе", - заявил он. - Это может сработать".