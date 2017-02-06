Русская пиарщица с молотком в сумке попыталась убить соперницу на любовном поприще

Та сумка все еще лежала на диване в гостиной, что в квартире на южной окраине Милана, откуда ее хозяйку выселит банк за неуплату ежемесячных взносов, повествуют Ринальдо Фриньяни и Андреа Галли в Corriere della Sera. Внутри - серая шерстяная шапка, которую она натянула на глаза, и билет на поезд в вагоне второго класса, который отправился с Центрального вокзала Милана в 13:10 в понедельник, а также строительный молоток, с которым она бросилась "на свою соперницу в любви". "Полиция арестовала 49-летнюю Марину Бойко, итальянскую гражданку русского происхождения, которая вела отчаянное существование (кражи, телесные повреждения, побои, угрозы), оставив позади годы, когда она блистала в гостиных римской аристократии и политиков в качестве любовницы, секретарши и пиарщицы", - сообщает издание.

Приехав в Рим, Бойко поджидала в подъезде 52-летнюю россиянку Галину Барановскую, врача по профессии: когда та вышла из лифта, чтобы зайти в свой медицинский кабинет в 7:55 во вторник, пиарщица попыталась ее убить, говорится в статье. Барановской удалось уклониться от первого удара, но второй удар молотком попал ей в висок, и она упала, потеряв сознание, расслышав, как Бойко рассмеялась и закричала: "Считаешь себя х-вым врачом? Знай, что я могущественна!" Женщине оказал помощь жилец подъезда, и состояние ее не тяжелое, пишут авторы статьи.

"Бойко затаила безумную и неподконтрольную злобу" в адрес своей жертвы, говорится в статье. "Она обвиняла врача в том, что та испортила ей жизнь, без каких-либо объяснений", - повествуют авторы. Просмотр фотографий годичной давности, сделанных на приеме в посольстве России в Италии, где Барановская была запечатлена с мужем, "ускорил выплеск ненависти и бред всемогущества", возможно, потому, что Бойко считала, что имеет права на этого мужчину, пишет издание.

Россиянки были давно знакомы на почве хирургических вмешательств по замедлению старения: "Бойко, ростом метр восемьдесят, элегантная до самого конца, жестоко страдала из-за увядания своего тела", сообщают авторы статьи. В Риме, перед тем как совершить нападение, женщина остановилась в роскошном отеле Cristoforo Colombo, и, по ее словам, встретилась с "важными" персонами, "напомнив о старых связях, а может, о должках или "опасных" тайнах", добавляют авторы статьи.