6 февраля 2017 г. Тим Мак | The Daily Beast Приготовления Америки к информационной войне с Россией Возможно, на публике президент Трамп продолжает обхаживать Путина, но за кулисами США тихо готовятся объявить информационную войну России, пишет Тим Мак в американском издании The Daily Beast. "Президентская кампания 2016 года пробудила бдительность общества в отношении информационного оружия, которое, если использовать его правильно, может быть очень эффективным, - говорится в статье. - Начиная с WikiLeaks и кончая RT со "Спутником", российское правительство попыталось посеять раздор среди американцев, согласно недавнему отчету разведки США". Однако, без лишнего шума, Америка медленно начинает нагонять Россию, пишет журналист. Правительство США тратит десятки миллионов долларов на борьбу с пропагандой Владимира Путина и других игроков государственного масштаба - эта мера была включена в ежегодный законопроект по оборонной политике, принятый Конгрессом. "Новая инициатива по контрпропаганде в значительной мере непредсказуема: как она будет реализовываться при администрации Трампа? Будет ли Белый Дом использовать инструменты пропаганды мудро и в законных целях? - размышляет автор. - Близость Трампа к Путину ставит это под сомнение". Также неясно, насколько хороша идея дать Трампу дополнительный инструмент пропаганды, считает Мак. В рамках двухпартийной инициативы, исходившей от сенаторов Роба Портмана (республиканец) и Криса Мерфи (демократ), выделено 160 млн долларов на двухлетний период для борьбы с государственной пропагандой с помощью малоизвестной межведомственной структуры, которая размещается в Госдепе и называется Global Engagement Center (GEC, "Центр глобального вмешательства"), сообщает автор. Кроме того, двухпартийный законопроект по антироссийским санкциям, выдвинутый сенаторами Беном Кардином и Джоном Маккейном, обеспечит дополнительные 100 млн долларов на работу GEC и других организаций "для поддержки объективной русскоязычной журналистики, борьбы с ложными новостями и спонсирования исследований по информационной войне", говорится в статье. Межведомственный GEC начнет работу позднее в этом году и станет первым централизованным ответом России в области контрпропаганды начиная с 1990-х годов. "GEC будет заниматься отслеживанием кампаний пропаганды, анализом их тактики и борьбой с ними посредством предоставления грантов зарубежным журналистам, организациям гражданского общества и частным компаниям", - сообщает автор. "Противодействуя напрямую ложному дискурсу и снабжая ресурсами местную прессу и гражданское общество для того, чтобы они могли защитить себя от иностранных манипуляций, данный закон поможет поддержать наших союзников и наши интересы во все более нестабильном мире", - заявил изданию Роб Портман. По оценкам Алины Поляковой, заместителя директора Центра Евразии в Атлантическом совете, "Россия тратит по меньшей мере 400 млн долларов в год на информационную войну в США". "Россия не нуждается в продвижении какой-либо идеологии, ей достаточно эксплуатировать разногласия, существующие на Западе, и неуверенность Запада в собственных ценностях, в том, что истинно, а что нет", - заявил в беседе с автором статьи Дональд Дженсен, старший научный сотрудник в Центре анализа европейской политики, ведущем аналитическом центре в области российской информационной войны. По словам Дженсена, "на Западе недооценивают опасность этого". США практически вышли из игры в том, что касается антироссийской информационной войны, с закрытием Информационного агентства США в 1999 году. "Ресурсы, выделяемые на контрпропаганду в последние годы, были сфокусированы скорее на борьбе с джихадистской пропагандой, а не с российской - и многие из этих усилий продемонстрировали сомнительную эффективность", - пишет автор. Однако "российская агрессивность и эффективность на этом фронте вкупе с неподготовленностью США стали привлекать внимание американское разведки". Так, уходящий со своего поста глава Национальной разведки Джеймс Клэппер во время одного из финальных слушаний в Конгрессе предложил вновь открыть Информационное агентство США для борьбы с дезинформацией. "Наши враги используют пропаганду из-за границы и дезинформацию против нас и наших союзников, и пока правительство США спало за рулем, - сказал в беседе с корреспондентом конгрессмен Портман. - Мы должны делегитимизировать ложный дискурс, исходящий из России, Китая и других стран, и увеличить доступ к информации, основанной на фактах". "В любом случае, - подытоживает автор статьи, - Трамп знает, какова сила использования "новых СМИ", например социальных сетей, для контрсообщений, которые имеют широкое влияние. Как бы сказал приятель президента и известный конспиролог Алекс Джонс: идет война за ваши умы". Источник: The Daily Beast