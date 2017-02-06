Вынужденные объятия Британии и Дональда Трампа

Когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, наконец, встретилась с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме на прошлой неделе, она послала ему особо срочный сигнал: "Берегитесь Владимира Путина", пишет Foreign Policy.

Президенту России, поведала она, нельзя доверять, и попытки сделать его главным союзником в войне с террором закончатся только провалом. Об этом сообщили чиновники, знакомые с содержанием беседы.

"В этой беседе нашла отражение растущая озабоченность со стороны близкого союзника Америки по поводу того, что Трамп доверяет человеку, упорно стремящемуся вбить клин между великими державами Запада и развалить самый мощный военный альянс в истории. Но это также идет в русле целенаправленных усилий нового лидера Великобритании добиться для себя роли трансатлантического консультанта нового американского президента и вдохнуть новую жизнь в особые отношения, которые приобретают все более важное значение для будущего Великобритании на фоне того, как она готовится к выходу из ЕС", - говорится в статье.

"Но сближение Мэй и Трампа вызывает недовольство британской общественности, которая выражает тревогу по поводу того, что премьер протянула руку беспардонному американскому президенту. Более 1,8 млн британских граждан подписали петицию, призывающую Мэй отозвать приглашение Трампу посетить с государственным визитом Великобританию и встретиться с королевой Елизаветой II", - пишет издание.

Более близкие отношения вызывают тревогу среди некоторых европейских союзников Великобритании, которые все чаще задаются вопросом, действует ли Лондон в интересах континента, и видят в этом возобновление традиционной британской геополитики.

"Я рассматриваю это как возвращение к классическому черчиллевскому видению места Великобритании в мире", - говорит Кшиштоф Щерский, главный советник президента Польши по внешней политике.

"Уинстон Черчилль весьма скептически смотрел на членство в ЕС и считал, что Британское Содружество и США должны превалировать над отношениями с континентом", - пишет издание.

"Но учитывая то, что перспектива настоящего выхода из ЕС не за горами, Британия ощущает все большую необходимость укрепить свои отношения с Вашингтоном, особенно в сфере торговли и безопасности. Это создает напряженность, в особенности в отношении Израиля", - отмечают авторы статьи.

Они напоминают о переменчивой позиции Великобритании по резолюции ООН, осуждающей строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан. Страна сначала поддерживала эту инициативу, а после осуждения ее Трампом выступила против нее.

"Эти действия ознаменовали собой резкий разрыв в рядах европейцев, которые тесно сотрудничали над тем, чтобы согласовать между собой ближневосточную политику. Некоторые европейские державы выразили обеспокоенность тем, что Британия служит ширмой для новой администрации Трампа", - говорится в публикации.

"Для нас это был четкий сигнал о том, что [британцы] либо находятся под давлением со стороны администрации Трампа, либо они пытаются сблизиться с ней, как умеют", - считает один европейский дипломат.

Как бы то ни было, Британия заняла "даже более жесткую позицию" в своей поддержке Украины со времен голосования о выходе из ЕС, сообщил Foreign Policy постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.