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7 февраля 2017 г.
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6 февраля 2017 г.

Шон Уокер | The Guardian

Тайная полиция Сталина наконец названа поименно, но казни еще не признаны преступлениями

"Два десятка лет, начиная с 1993 года, Андрей Жуков не менее трех раз в неделю ходил в московский архив, где часами листал тысячи приказов НКВД - тайной полиции Иосифа Сталина - в поиске имен и званий офицеров этой организации, - сообщает Шон Уокер в The Guardian. - В результате получилось первое исчерпывающее исследование сотрудников НКВД, ответственных за осуществление сталинского "Большого террора" 1937-1938 годов, в ходе которого почти 1,5 млн человек были арестованы и 700 тыс. расстреляны. Это не первое исследование верхушки НКВД, однако впервые выявлены все - от следователей до палачей. В списке чуть более 40 тыс. имен".

"Организация "Мемориал", документирующая преступления сталинской эпохи, выпустила компакт-диск с базой данных этих имен. В ноябре база данных была опубликована в интернете", - говорится в статье.

"Такую работу обычно выполняет группа исследователей или целый институт, а он все сделал один", - сказал Ян Рачинский, сопредседатель "Мемориала".

"Хотя были попытки говорить о темных страницах 1930-х годов, и в Москве в прошлом году открылся музей ГУЛАГа, однако для официальной риторики характерно отодвигание чисток и расстрелов на задний план, - утверждает Уокер. - По словам [историка из "Мемориала" Никиты] Петрова, ни в одном российском школьном учебнике не говорится о "преступлениях" сталинского периода, только об "ошибках". Поэтому, несмотря на план построить мемориал жертвам политических репрессий в Москве в ближайшем будущем, к ним относятся как к жертвам цунами или землетрясения. Рассказ о жертвах без упоминания преступников и преступлений".

"Проблема не в том, что Путин поддерживает Сталина: нет, не поддерживает. Он даже по случаю осуждал сталинские преступления, - сказал Рачинский. - Проблема в том, что Путин не может признать, что государство бывает криминальным".

Источник: The Guardian


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