Российские мотивы в какофонии Трампа Первые шаги Трампа сумбурны, пишут СМИ: суд вынудил его вновь открыть границы мусульманам, он противоречит себе по вопросу израильских поселений и посылает неясные сигналы Москве. На публике Трамп обхаживает Путина, но за кулисами США готовят войну с Кремлем на пропагандистском фронте и ищут способы рассорить Россию с Ираном. А что будет с принципом "сначала Америка" в газовой отрасли? "Американская дипломатия скатывается в сумятицу, пишет журналистка Les Echos Люси Робекен. В конце прошлой недели администрация Трампа сменила направление по главным досье и подверглась серьезному удару по иммиграционному вопросу: Белый дом был вынужден снова открыть границы перед гражданами семи мусульманских стран по решению федерального судьи из Сиэтла. Указ Дональда Трампа приостановлен на всей территории США", - говорится в статье. "Вдобавок к этой неразберихе президент в последние дни принял меры, странным образом похожие на те, которые принимал... Барак Обама, - полагает журналистка. - Голосом представительницы США при ООН Никки Хейли он дал знать, что санкции против России не будут отменены до тех пор, пока она будет продолжать дестабилизировать Украину и не выведет свои войска из Крыма". Кроме того, "Дональд Трамп, который резко критиковал своего предшественника за то, что тот допустил голосование по ооновской резолюции против израильских поселений, в четверг снова вызвал оцепенение, увещевая Израиль прекратить подобные методы", говорится в статьеа. "Кто-то усматривает в такой "перемене ног" влияние Рекса Тиллерсона: новый госсекретарь хочет привнести определенный смысл в дипломатию Белого дома. Те, кто настроен более критически, скорее усматривают признаки сплошной импровизации со стороны президента и его министров, которые в большинстве своем ничего не смыслят в устройстве органов государственного управления", - пишет Робекен. Администрация Трампа ищет способы разрушить военно-дипломатический союз России с Ираном, чтобы одновременно окончить сирийский конфликт и укрепить борьбу с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), пишет журналист The Wall Street Journal Джей Соломон. Цель - примирить, казалось бы, противоречивые обещания Трампа улучшить отношения с российским президентом и энергично противостоять военному присутствию Ирана на Ближнем Востоке, говорят высокопоставленные чиновники из Белого дома, Европы и арабских стран. Представитель администрации Трампа сказал, что Белый дом не питает никаких иллюзий относительно России и не считает Путина "участником хора мальчиков", несмотря на то, что в эти выходные Трамп снова выступил с примирительными заявлениями. "Если между Россией и Ираном надо вогнать клин, мы готовы искать способ это сделать", - заявил высокопоставленный чиновник. "Такая стратегия не дает полного объяснения исходящим от Трампа и его ближнего круга смешанным посланиям относительно Москвы, которые встревожили союзников США и застали врасплох лидеров республиканцев в Конгрессе, - комментирует Соломон. - В воскресенье, через считанные дни после того, как посол США в ООН Никки Хэйли заявила, что вспышка насилия на востоке Украины требует "ясного и жесткого осуждения действий России", вице-президент Майк Пенс предположил, что Вашингтон может вскоре снять санкции с Москвы, если она будет участвовать в борьбе США с ИГИЛ. Сам Трамп снова выразил желание наладить отношения с Путиным в интервью, вышедшем в эфир в воскресенье перед: он сказал, что "лучше ладить с Россией, чем нет". "Убедить Путина разорвать отношения с Тегераном будет чрезвычайно трудно, - продолжает автор. - Администрация Обамы годами пыталась выманить Россию из союза с Ираном, особенно в Сирии, но две страны только повышали интенсивность военных операций с целью укрепить дамасский режим". Кремль говорил о своем стремлении укрепить связи с США при администрации Трампа, однако в последние месяцы сигнализировал также о намерении продолжить выстраивать сотрудничество с Ираном, отмечает автор. Возможно, на публике президент Трамп продолжает обхаживать Путина, но за кулисами США тихо готовятся объявить информационную войну России, пишет Тим Мак в The Daily Beast. "Президентская кампания 2016 года пробудила бдительность общества в отношении информационного оружия, которое может быть очень эффективным, - говорится в статье. - Начиная с WikiLeaks и кончая RT со "Спутником", российское правительство попыталось посеять раздор среди американцев, согласно недавнему отчету разведки США". Теперь без лишнего шума Америка начинает нагонять Россию, пишет журналист. Десятки миллионов долларов направлены на борьбу с пропагандой Путина и других игроков государственного масштаба, но как новые инициативы будут реализовываться при администрации Трампа? Будет ли Белый Дом использовать инструменты пропаганды мудро и в законных целях? Близость Трампа к Путину ставит это под сомнение. Также неясно, насколько хороша идея дать Трампу дополнительный инструмент пропаганды, считает Мак. В рамках двухпартийной инициативы выделено 160 млн долларов на два года для борьбы с госпропагандой с помощью малоизвестной межведомственной структуры, которая размещается в Госдепе и называется Global Engagement Center (GEC, "Центр глобального вмешательства"), сообщает автор. Кроме того, двухпартийный законопроект по антироссийским санкциям, выдвинутый сенаторами Беном Кардином и Джоном Маккейном, обеспечит дополнительные 100 млн долларов на работу GEC и других организаций "для поддержки объективной русскоязычной журналистики, борьбы с ложными новостями и спонсирования исследований по информационной войне", говорится в статье. "Противодействуя напрямую ложному дискурсу и снабжая ресурсами местную прессу и гражданское общество для того, чтобы они могли защитить себя от иностранных манипуляций, данный закон поможет поддержать наших союзников и наши интересы во все более нестабильном мире", - заявил изданию сенатор Роб Портман, один из авторов инициативы. По оценкам Алины Поляковой, заместителя директора Центра Евразии в Атлантическом совете, "Россия тратит по меньшей мере 400 млн долларов в год на информационную войну в США". "Россия не нуждается в продвижении какой-либо идеологии, ей достаточно эксплуатировать разногласия, существующие на Западе, и неуверенность Запада в собственных ценностях, в том, что истинно, а что нет", - заявил в беседе с корреспондентом Дональд Дженсен из Центра анализа европейской политики. США практически вышли из игры в том, что касается антироссийской информационной войны, с закрытием Информационного агентства США в 1999 году. "Ресурсы, выделяемые на контрпропаганду в последние годы, были сфокусированы скорее на борьбе с джихадистской пропагандой", - пишет автор. "Наши враги используют пропаганду из-за границы и дезинформацию против нас и наших союзников, и пока правительство США спало за рулем, - посетовал Портман. - Мы должны делегитимизировать ложный дискурс, исходящий из России, Китая и других стран, и увеличить доступ к информации, основанной на фактах". "В любом случае, - подытоживает автор статьи, - Трамп знает, какова сила использования "новых СМИ", например социальных сетей". Как бы сказал приятель президента и известный конспиролог Алекс Джонс: идет война за ваши умы". Газопровод "Северный поток-2", по которому российский газ будет доставляться в Германию, в значительной степени затрагивает интересы США, утверждает обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель. "Речь идет о господстве на развивающемся мировом рынке газа, а также о том, останется ли новый президент верен американской внешней политике в плане освобождения Европы от зависимости от российских газовых поставок", - говорится в статье. Москва посредством этого проекта пытается "зацементировать свою доминирующую роль как основного поставщика газа для европейцев", но это противоречит экспортным интересам стремительно набирающей обороты американской газовой промышленности. Растет популярность технологии сжижения газа и отправки сжиженного природного газа (СПГ) при помощи танкеров. Если до сих пор существовал лишь нефтяной рынок, то благодаря СПГ-танкерам формируется мировой рынок газа, поясняет автор. И США играют в этой сфере ведущую роль: благодаря фрекингу Америка заняла лидирующие позиции как крупнейший производитель сланцевого газа. "Революция в сфере СПГ, - продолжает Ветцель, - коренным образом меняет правила игры. Страны или регионы, которые раньше были связаны с тем или иным поставщиком газопроводом, теперь, имея терминал для приема сжиженного газа, могут сами выбирать, у кого покупать энергоресурс". Польша и Литва уже ослабили таким способом зависимость от российских газовых поставок. Германия и Евросоюз встают перед выбором: становится ли частью мирового рынка СПГ или еще больше связывать себя строительством нового газопровода с Россией - причем именно тогда, когда Москва проводит агрессивную внешнюю политику. И здесь экономические "за" и "против" неразрывно связаны с политическими, отмечает автор. В частности, на прошлой неделе в Берлине председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сопровождавший президента Порошенко, бил тревогу: Москва тут же откажется от газопровода, проходящего по территории Украины, как только в эксплуатацию будет введен "Северный поток-2". Украина лишится "по меньшей мере 2 млрд долларов в год" транзитных пошлин. Нового главу Госдепа США Тиллерсона считают дружелюбно настроенным к Москве. Откажутся ли США от своей негативной позиции по "Северному потоку-2"? Тиллерсон может лишиться репутации надежного делового партнера, если откажется от прежнего курса в энергетической внешней политике и от поддержки Украины. "Это, может быть, и пришлось бы по душе новым друзьям Трампа в Кремле, однако негативно сказалось бы на экспорте американского сжиженного газа. Перед Трампом встает выбор: "сначала Америка" или хорошие отношения с Россией - сочетать эти две возможности в газовом вопросе не получится", - резюмирует автор.