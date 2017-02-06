В Москве к движению за Макрона присоединились саркозисты

В российской столице французские экспаты, которые поддерживают кандидата с лозунгом "Вперед!", устроили свое первое собрание, информирует корреспондентка Le Monde в Москве Изабель Мандро.

"В зале, расположенном в глубине одного московского кафе, куда обычно захаживают любители футбола и хоккея, в субботу 4 февраля перед огромным экраном собралась совсем другая публика, - пишет журналистка. - В этом зале те, кто разочарован Франсуа Олландом и Николя Саркози, снова оказались вместе".

"В качестве организатора собрания выступил Николя Мегрелис. Делегат от партии "Союз за народное движение" с 2011 года, повсюду говорящий о своей поддержке Николя Саркози, этот предприниматель, хорошо известный среди французских экспатов, живущий в России уже 23 года - в частности, он владеет сетью магазинов по франшизе Au nom de la rose - теперь всех поразил тем, что целиком и полностью присоединился к Эммануэлю Макрону", - говорится в статье.

"Корин Жак, вице-президент сети магазинов парфюмерии и косметики "Рив Гош", до сей поры тоже была горячей саркозисткой. Теперь она с воодушевлением говорит, что Макрон своей энергичностью напоминает ей кандидата Саркози образца 2007 года и что он тоже пообещал "снизить расходы", - передает автор статьи.

"Посмотрите, вокруг Макрона полно молодежи, это то, что нужно Франции!" - нахваливает Николя Мегрелис. Без всякого сожаления он взирает на то, как барахтаются его былые единомышленники, отбиваясь от поразившего их скандала "Пенелопагейт". "Пусть Фийон остается кандидатом как можно дольше, для нас это только лучше!" - заявляет он.

"В стране, где Владимир Путин выразил свое предпочтение в отношении Франсуа Фийона, публично восхваляя его достоинства, и где прокремлевские СМИ целенаправленно уверяют, что Макрон "плохой" кандидат, безусловно, необходима сильная убежденность, чтобы открыто выступать против течения", - считает Мандро.