Иммигранты, Израиль, Россия: сумбурная политика Дональда Трампа

"Белый дом вынужден был снова открыть границы перед гражданами семи мусульманских стран, подчиняясь решению федерального судьи из Сиэтла. Трамп предостерегает Израиль и Россию от экспансионизма, что идет вразрез с его предшествующими заявлениями", - пишет журналистка Люси Робекен в газете Les Echos.

"Американская дипломатия скатывается в сумятицу. В конце прошлой недели администрация Трампа сменила направление по главным досье и подверглась серьезному удару по иммиграционному вопросу: Белый дом быть вынужден снова открыть границы перед гражданами семи мусульманских стран (Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен) по решению федерального судьи из Сиэтла, принятому в пятницу. Таким образом, указ Дональда Трампа приостановлен на всей территории США", - говорится в статье.

"Вдобавок к этой неразберихе президент в последние дни принял меры, странным образом похожие на те, которые принимал... Барак Обама, - полагает журналистка. - Голосом представительницы США при ООН Никки Хейли он также дал знать, что санкции против России не будут отменены до тех пор, пока она будет продолжать дестабилизировать Украину и не выведет свои войска из Крыма". "Драматическая ситуация на востоке Украины требует жесткого осуждения российских действий", - заявила Никки Хейли перед Совбезом ООН.

"Дональд Трамп, который резко критиковал своего предшественника за то, что тот допустил голосование по ооновской резолюции против израильских поселений, в четверг снова вызвал оцепенение, увещевая Израиль прекратить подобные методы", - передает журналистка.

"Чего ради такая перемена ног в администрации Трампа? Кто-то усматривает в этом влияние Рекса Тиллерсона, который приступил к обязанностям госсекретаря в прошлый четверг и видит свою главную обязанность в том, чтобы привнести определенный смысл в дипломатию Белого дома. Те, кто настроен более критически, скорее усматривают признаки сплошной импровизации со стороны президента и его министров, которые в большинстве своем ничего не смыслят в устройстве органов государственного управления", - пишет Робекен.