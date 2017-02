6 февраля 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Кипр опасается российского вмешательства в переговоры по урегулированию ситуации на острове "В то время как ООН ускоряет переговорный процесс, который, по мнению представителей организации, является "лучшим и последним шансом" на объединение Кипра после четырех десятилетий с лишним ожесточенного разделения, посол России посетил семинар, имеющий целью помешать какой-либо перспективе соглашения между греками-киприотами и турками-киприотами", - пишет Эндрю Хиггинс, корреспондент The New York Times. Присутствие посла России на Кипре Станислава Осадчего на мероприятии "вселило радость в радикальных политиков из числа греков-киприотов в Никосии, столице южной части разделенного острова, населенной греками". Эти политики, по утверждению автора, "помогли в 2004 году разрушить ооновский план по объединению" острова и "сейчас сомкнули ряды, чтобы потопить новые усилия по урегулированию, которым дала старт международная конференция, прошедшая 12 января в Женеве". Участие посла в семинаре, как сообщает Хиггинс, разозлило Никоса Анастасиадиса, грека-киприота и президента Республики Кипр, который находится в числе убежденных сторонников усилий по разрешению межэтнического конфликта. И хотя посол принес извинения Анастасиадису, заверив его, что неправильно понял цель семинара, кипрский президент сказал в интервью газете: "Я считаю любое вмешательство со стороны какой-либо третьей страны противоречащим нашим целям". "Республика Кипр связана с Россией общей православной верой и своей ролью в качестве финансового и банковского центра для российского бизнеса; это греческое государство на юге острова всегда видело в Москве защитницу, а не источник проблем", - пишет автор статьи. Однако обвинения в том, что Москва вмешивалась в американские выборы и поддерживает популистские силы в Европе, вызвали волну тревоги в ЕС, членом которого является Республика Кипр, отмечает Хиггинс. Эта тревога "усилила на Кипре голоса тех, кто предупреждает о решимости России во имя ее геополитических интересов помешать урегулированию" на острове, сообщает журналист. Среди таких голосов - Макариос Друсиотис, грек-киприот, автор книги "Кипрский кризис и холодная война" (2014), где развенчивается сконструированный, по мнению ученого, "миф" о том, что Запад виноват во вторжении Турции на остров в 1974 году и в последовавших десятилетиях разделения. Книга, как отмечает журналист, рисует Москву как "двойственного партнера, который на протяжении десятилетий использовал дезинформацию, подставные организации и другие уловки, чтобы заработать популярность у греков-киприотов, а между тем за кулисами подпитывал напряжения, чтобы избежать однозначного примыкания Кипра к Западу или вхождения его в НАТО". По словам Друсиотиса, вероятная поддержка российского посла в адрес политиков - противников урегулирования накануне переговоров в Женеве вписывается в давний, до сих пор практический неизвестный сценарий. "Каждый раз как предпринималась попытка разрешить кипрский вопрос, русские вклинивались для блокировки урегулирования", - сказал ученый автору статьи. Урегулирование на Кипре положит конец глубокому раздору между Турцией и Грецией в рамках НАТО, членами которого являются обе страны, и сделает возможным разработку обширных месторождений газа в восточной части Средиземноморья, что может помешать контролю "Газпрома" над рынком Турции, пишет Хиггинс. Также объединение острова, по словам газеты, "станет успехом для США, чьи дипломаты особенно активно пытались подталкивать Грецию, Турцию и этнических греков и турок на Кипре к соглашению". Как заявил в интервью изданию кипрский президент Никос Анастасиадис, Республика Кипр "считает Россию другом", но Москва должна быть осторожнее и не давать пищу для домыслов тем, кто сомневается в ее намерениях, как это случилось в случае участия российского посла в вышеупомянутом семинаре. Анастасиадис заявил, что "главным препятствием к урегулированию является Турция, чей все более автократичный президент Реджеп Тайип Эрдоган недавно заявил, что турецкие войска должны получить право остаться на Кипре "навсегда". Как пишет автор статьи, вопрос о турецких войсках "тесно связан с еще одним препятствием - требованиями Анастасиадиса, поддержанными Россией, - лишить Турцию, Грецию и Великобританию роли государств-гарантов" на Кипре. "Москва давно хотела избавиться от этой системы, продолжая советскую политику, основанную отчасти на ее желании ослабить роль Великобритании, члена НАТО, у которого есть военные базы и пост прослушивания на Кипре", - пишет издание. По словам Анастасиадиса, Эрдоган "должен решить, чего он хочет", что же касается России и Америки, ему понятны "игры, в которые играют супердержавы". "Нам нужна поддержках всех, кто способен ее оказать, - подытожил президент в интервью изданию. - Это вопрос выживания". Источник: The New York Times