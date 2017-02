6 февраля 2017 г. Марк Хукхэм, Джон Коллингридж, Тим Рипли | The Times Обнаружены огромные пробелы в британской обороне "В обороне Британии обнаружились огромные пробелы: корабли идут с таким шумом, что российские подводные лодки могут слышать их за 100 миль, беспилотные летательные аппараты стоимостью 1 млрд фунтов так и не были приняты на вооружение спустя 12 лет после того, как они были заказаны, а легкие танки слишком велики, чтобы уместиться в транспортный самолет", - пишет The Sunday Times. Расследование The Sunday Times обнаружило отказы оборудования и непродуманные сделки по закупкам на фоне роста опасений, что вооруженные силы будут не в состоянии защитить Британию в случае серьезного военного нападения. The Sunday Times удалось обнаружить следующее: - Эсминцы военно-морского флота Type 45, стоимостью 1 млрд фунтов каждый, могут быть обнаружены подводными лодками на расстоянии до 100 миль, поскольку они гремят, как "ящик гаечных ключей", под водой, по словам контр-адмирала Криса Пэрри. - Новые легкие бронеавтомобили Ajax слишком велики, чтобы уместиться в основном транспортном самолете ВВС Великобритании, А400М, без частичной демонтировки. - 54 разведывательных беспилотных летательных аппарата Watchkeeper, стоимостью 1,2 млрд фунтов, так до сих пор и не были в полной мере приняты на вооружение 12 лет спустя после того, как они были заказаны, из-за ряда технических сбоев. - Новые британские самолеты-шпионы ВМФ, приобретенные для Королевских вооруженных сил за 3 млрд фунтов, "не могут выполнять полный спектр задач" и могут быть уязвимы для кибератак. По мнению Пэрри, флот ошибочно упустил из виду подавление шума эсминцев после окончания холодной войны, потому что угроза со стороны российских подводных лодок уменьшилась. Однако с тех пор Россия инвестировала в новые противолодочные корабли класса Kilo, прозванные западными военно-морскими экспертами "черной дырой" из-за тихого передвижения, отмечает издание. Источник: The Times