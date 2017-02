6 февраля 2017 г. Доминик Кеннеди | The Times Роль России во взращивании экстремизма - под наблюдением британского МИДа "Министерство иностранных дел Великобритании наблюдает за ролью путинской России в поощрении британских крайне правых", - сообщает Доминик Кеннеди в The Times. В отчете министерства, раскрытом изданию по закону "О свободе информации", говорится, что на "собрании экстремистов со всей Европы, состоявшемся в Санкт-Петербурге", как выразился журналист, было два британца - Ник Гриффин (бывший лидер Британской национальной партии) и Джим Доусон из партии "Британия первая"). В мероприятии приняли участие правые националисты и неонацисты из девяти стран ЕС. К ним присоединился депутат Госдумы РФ от правой партии "Родина". "Обсуждались такие темы, как враждебность в отношении ЕС, США и ЛГБТ, - говорится в отчете. - В конце мероприятия представители "Родины" предложили резолюцию о создании постоянного комитета для облегчения координации между российскими и европейскими партиями. Участники поспешили подписать ее перед тем, как мероприятие прервало сообщение о заложенной бомбе", - говорится в статье. Гриффин сказал собравшимся: "Я вижу в этом форуме способ отбиваться от либерализма и того, что мы называем модернизмом, разрушения традиционных ценностей, в том числе христианства, по всему современному миру". Источник: The Times