Хорошие отношения? Газ расставит точки над i

Второй газопровод, по которому российский газ будет доставляться в Германию, в значительной степени затрагивает интересы США. Президент Трамп, уверен обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель, встанет перед выбором: продолжать ли ему реализовывать провозглашенный принцип "сначала Америка" (America first), либо сохранить хорошие отношения с Россией.

В преддверии телефонного разговора с российским коллегой неделю назад Дональд Трамп подчеркнул, что надеется на "фантастические отношения" с Путиным. Позднее Белый дом объявил, что переговоры прошли в "весьма позитивном ключе", говорится в статье.

"Возможно, телефонная беседа между влиятельными политиками из России и Америки прошла в атмосфере взаимопонимания, поскольку на тот момент в должность еще официально не вступил новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Бывший глава нефтегазового гиганта ExxonMobil мог бы указать своему шефу на немаловажный конфликт интересов, затрагивающий российско-американские отношения", - пишет автор.

"Речь идет о господстве на развивающемся мировом рынке газа, а также о том, останется ли новый президент верен американской внешней политике в плане освобождения Европы от зависимости от российских газовых поставок", - говорится в статье.

Москва в настоящее время посредством строительства газопровода "Северный поток-2" (Nord-Stream-2) пытается "зацементировать свою доминирующую роль как основного поставщика газа для европейцев". Эта цель Москвы противоречит экспортным интересам стремительно набирающей обороты американской газовой промышленности. "У США, - констатирует журналист, - есть все причины за кулисами препятствовать строительству германо-российского газопровода".

Россия форсирует этот проект еще и потому, что ее бюджет в значительной степени зависит от экспорта газа на Запад. "Конфликт российско-американских интересов в этой сфере разворачивается на фоне технологической революции: в скором времени нефть и уголь уступят лидирующие позиции газу как важнейшему энергоресурсу. Растет популярность технологии сжижения газа и отправки сжиженного природного газа (СПГ) при помощи танкеров. Если до сих пор существовал лишь нефтяной рынок, то благодаря СПГ-танкерам формируется и мировой рынок газа", - поясняет автор материала.

По словам главного экономиста BP Group Cпенсера Дейла, "торговля СПГ развивается в семь раз быстрее торговли газом, поставляемым по трубам".

"И США играют в этой сфере ведущую роль: благодаря так называемому фрекингу (технология добычи сланцевого газа) Америка заняла лидирующие позиции как крупнейший производитель сланцевого газа", - сообщает Die Welt.

"Революция в сфере СПГ, - продолжает Ветцель, - коренным образом меняет правила игры. Страны или регионы, которые раньше были связаны с тем или иным поставщиком газопроводом, теперь, имея терминал для приема сжиженного газа, могут сами выбирать, у кого покупать энергоресурс". Польша и Литва уже ослабили зависимость от российских газовых поставок, построив соответствующие терминалы в своих портах.

На фоне появления новых возможностей приобретения энергоресурсов Германия и Евросоюз встают перед выбором: становится ли частью мирового рынка сжиженного газа или еще больше связывать себя строительством нового газопровода с Россией - причем именно тогда, когда Москва проводит агрессивную внешнюю политику? И здесь экономические "за" и "против" неразрывно связаны с политическими, отмечает автор.

Федеральное правительство, пишет Ветцель, "поддерживает инициированный российским "Газпромом" проект по строительству второй ветки газопровода, который будет доставлять российский газ прямиком в Германию, руководствуясь принципом: чем больше газотранспортных путей в Западную Европу, тем лучше".

Позиция Германии маскирует риски и негативные последствия, дал понять на прошлой неделе в Берлине председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сопровождавший во время поездки в Германию президента Украины Петра Порошенко. По имеющейся у Порошенко и Коболева информации, Москва тут же откажется от газопровода, проходящего по территории Украины, как только в эксплуатацию будет введен "Северный поток-2". Украина лишится "по меньшей мере 2 млрд долларов в год" транзитных пошлин, заявил Коболев в беседе с изданием. Против строительства новой ветки газопровода выступает и Европарламент, а также многие страны ЕС, прежде всего из Восточной Европы, говорится в статье.

Нового главу Госдепа США Тиллерсона считают дружелюбно настроенным к Москве, возглавляемый им ранее концерн имеет экономические связи с Россией, и это говорит в пользу того, что США откажутся от своей негативной позиции по "Северному потоку-2". "С другой стороны, - анализирует журналист, - Тиллерсон может лишиться репутации надежного делового партнера, если откажется от прежнего курса в энергетической внешней политике и от поддержки Украины".

"Это, может быть, и пришлось бы по душе новым друзьям Трампа в Кремле, однако негативно сказалось бы на экспорте американского сжиженного газа. Перед Трампом встает выбор: "сначала Америка" или хорошие отношения с Россией - сочетать эти две возможности в газовом вопросе не получится", - резюмирует автор.