Не только аморально, но и немного глупо

Альянс между двумя мировыми державами, направленный на борьбу с радикальными исламистами, - не самая хорошая идея. "Во-первых, Россия - далеко не самый надежный партнер, во-вторых: какой исламизм, когда в союзниках Путина числятся Иран и "Хизбалла"?" - пишет в статье на сайте Die Welt Ханнес Штайн.

Нет ничего плохого в том, чтобы иметь дела с Владимиром Путиным, считают приверженцы нового американского президента, "тем более, что главным нашим врагом являются исламистские террористы, которые угрожают взорвать всю западную цивилизацию". "Путин же показал во время войны в Чечне, как следует поступать с такими людьми: ликвидировать - и точка. В ходе Второй мировой, добавляют некоторые сторонники подобной позиции, мы сотрудничали с советскими безбожниками в борьбе с гитлеровской Германией, рассматривая Сталина как меньшее из зол", - пишет автор.

"При Путине Россия перестала исповедовать атеизм. Он может быть диктатором, не знающим мук совести, однако Россия стала частью христианской цивилизации и иногда приходится прибегать к жестким мерам, чтобы противостать смертельной угрозе. Мы не особо церемонились, например, обстреливая с воздуха немецкие и японские города в ходе Второй мировой", - рассуждают те, кто поддерживает позиции Трампа.

Правда, указывает Штайн, здесь следует внести некоторые исторические поправки. "Все верно: у Британии и США после 1941 года не осталось иного выхода, как пойти на союз со Сталиным против Гитлера. Однако настоящим и надежным союзником Сталин никогда не был. Он не упускал возможности унизить своих западных союзников", - замечает Штайн.

Кроме того, продолжает автор, если путинская Россия может быть союзником в борьбе с суннитскими фундаменталистами, то шиитскими фундаменталистами ее связывают тесные отношения. "Москва сотрудничает с режимом мулл в Иране: вместе с Тегераном Кремлю удалось предотвратить низвержение режима Асада в преисподнюю; сегодня без преувеличения можно говорить об оси Москва-Дамаск-Тегеран".

"Плечом к плечу с российскими боевыми подразделениями сражаются и военизированные отряды "Хизбаллы" - террористической организации, которая отличается от ИГИЛ (запрещенной в России группировки. - Прим. ред.) лишь тем, что ее боевики устраивают резню и без объективов телекамер", - говорится в статье.

"Тот факт, что израильское правительство сегодня пытается поддерживать хорошие отношения с Россией, связан с тем, что "Хизбалла" нацелила свой ракетный арсенал на еврейское государство. И это, скажите на милость, достойные союзники в борьбе за нашу цивилизацию?" - задается вопросом журналист.

К тому же путинская Россия не ведет борьбу против суннитских фундаменталистов. "Российские военные по большому счету не трогают ИГИЛ в Сирии - впрочем, и режим Асада продает суннитским исламистам нефть", - утверждает журналист. ИГИЛ используется для оправдания войны, которая ведется против других повстанцев, а также сирийского населения.

"По той же самой причине Россия не заинтересована в том, чтобы терактам в Америке и Европе был положен конец. С точки зрения Путина, теракты весьма полезны для подталкивания избирателей в объятья праворадикальных авторитарных партий и подрыва основ либеральной демократии", - говорится в статье.

"Силы хаоса в лице суннитских джихадистов и силы авторитарного порядка (путинский режим) преследуют не диаметрально противоположенные цели, более того, они нужны друг другу. Они сражаются во имя одной цели - уничтожить сложившийся после Второй мировой войны миропорядок, основанный на свободной конкуренции демократических стран, гарантирующей благосостояние".

"Пока существуют такие структуры, как НАТО и ЕС, у России - этой неразвитой в экономическом плане страны, которая была бы пустым местом без сырьевых ресурсов и ядерных ракет, - нет ни единого шанса утвердится в роли мировой державы", - считает Ханнес Штайн.