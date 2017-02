6 февраля 2017 г. Майкл К. Бендер, Ребекка Боллхаус | The Wall Street Journal Комментарии Трампа о России вызывают замешательство и критику "В воскресенье президент США Дональд Трамп навлек на себя критику коллег-республиканцев, когда его администрация посеяла недоумение по поводу ее подхода к России. Это свежий пример того, как новый главнокомандующий отвлекает свою партию от объединения вокруг планов по снижению налогов и переработки законов о здравоохранении, - сообщают Майкл К. Бендер и Ребекка Боллхаус в The Wall Street Journal. - В интервью, вышедшем в эфир в воскресенье на канале Fox, Трамп вроде как приравнял поведение президента Владимира Путина к поведению США. Он отмахнулся от ведущего, назвавшего Путина "убийцей", предположив, что Соединенные Штаты так же аморальны". "У нас полно убийц, - сказал Трамп. - Думаете, наша страна так невинна?" "Его комментарии быстро вызвали отпор лидера республиканцев Сената - и других членов партии, - а также вступили в конфликт с более ранними высказываниями членов его же кабинета. Посол США в ООН Никки Нэйли раскритиковала Россию во время своего первого выступления в Совете Безопасности ООН в четверг и призвала к "четкому и жесткому осуждению действий России" на Украине", - говорится в статье. "Администрация Трампа также усилила недоумение относительно ее российской стратегии своим заявлением, выпущенным поздно вечером в субботу, после телефонного разговора с президентом Украины. В заявлении признается участие России в данном конфликте, но неправильно названы места боевых действий, - передают авторы. - Кроме того, в нем сообщается, что президент Трамп "очень хорошо поговорил" с украинским президентом Петром Порошенко, затронув различные темы, в том числе "длительный конфликт Украины с Россией". "В заявлении Белого дома цитируется обещание Трампа работать с Украиной, Россией "и всеми остальными вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир на границе". Конфликт, опять разгоревшийся на прошлой неделе, происходит по 250-мильной линии фронта на востоке Украины", - говорится в статье. Трампа раскритиковали следующие республиканцы: сенатор из Флориды Марко Рубио, член Палаты представителей из Вайоминга Лиз Чени и лидер сенатского большинства Митч Макконнелл. "Путин - бывший агент КГБ. Он отморозок", - сказал Макконнелл в воскресенье CNN. Затем этот республиканец из Кентукки добавил, что, хотя он и не собирается "критиковать любое высказывание президента", не видит "проблему так же, как он". "Не думаю, что поведение России эквивалентно поведению США", - заявил Макконнелл. "В воскресенье вице-президент Майк Пенс заступился за комментарии Трампа. Он сказал по NBC, что президент "нимало" не приравнивал США к Путину", - сообщают авторы. "Я не согласен с тем, что здесь имеет место моральная эквивалентность", - сказал Пенс. Пенс также навлек на себя критику республиканцев, предположив, что США могут снять санкции с России в ближайшие месяцы, если Путин будет сотрудничать в борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.). Источник: The Wall Street Journal