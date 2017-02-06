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7 февраля 2017 г.
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6 февраля 2017 г.

Натан Ходж, Ольга Разумовская, Шейн Харрис | The Wall Street Journal

Российские аресты вызывают вопрос, не связаны ли они со взломами в США

"Ряд громких арестов в России, затронувших, предположительно, офицеров загадочной Федеральной службы безопасности страны и эксперта по кибербезопасности, побудил разведчиков по обе стороны Атлантики попытаться развеять их тайну. По их подозрениям, они могут быть связаны с российскими взломами компьютеров в США", - сообщают Натан Ходж, Ольга Разумовская и Шейн Харрис в The Wall Street Journal.

Российские СМИ утверждают, что аресты связаны с государственной изменой, говорится в статье.

"У этой облавы среди российских разведчиков есть все признаки классической охоты на крота, по мнению некоторых действующих и отставных разведчиков. И те, и другие сказали, что есть и другие правдоподобные объяснения того, что Россия взялась за собственных шпионов, в том числе преследование госслужащих, подрабатывающих хакерами-наемниками, ставя под угрозу текущие разведывательные операции", - передают журналисты.

"Кремль признал недавние аресты в единственном туманном заявлении. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в среду, что российского президента Владимира Путина, вероятнее всего, уведомили о случае кибершпионажа, который попал на первые полосы российских газет", - сообщает издание.

"Не исключаю, что и по линии этих докладов информация была предоставлена своевременно президенту", - сказал Песков.

ФСБ не высказывалась о данном деле и не ответила на официальный запрос The Wall Street Journal о комментарии.

Источник: The Wall Street Journal


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