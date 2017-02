6 февраля 2017 г. Джей Соломон | The Wall Street Journal Администрация Трампа ищет способы вбить клин между Россией и Ираном "Администрация Трампа ищет способы разрушить военно-дипломатический союз России с Ираном, чтобы одновременно окончить сирийский конфликт и укрепить борьбу с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), по словам высокопоставленных чиновников из Белого дома, из Европы и арабских стран, - пишет журналист The Wall Street Journal Джей Соломон. - Цель вырабатываемой стратегии - примирить, казалось бы, противоречивые обещания Трампа улучшить отношения с российским президентом Владимиром Путиным и энергично противостоять военному присутствию Ирана - одного из ключевых сотрудников Москвы - на Ближнем Востоке, говорят чиновники". "Высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал, что Белый дом не питает никаких иллюзий относительно России и не считает Путина "участником хора мальчиков", несмотря на то, что в эти выходные Трамп снова выступил с примирительными заявлениями. Однако этот источник сообщил, что администрация не воспринимает Россию как экзистенциальную угрозу США, подобную Советскому Союзу времен холодной войны, и что Трамп полон решимости сдерживать Иран", - передает Соломон. "Если между Россией и Ираном надо вогнать клин, мы готовы искать способ это сделать", - заявил чиновник. "Такая стратегия не дает полного объяснения исходящим от Трампа и его ближнего круга смешанным посланиям относительно Москвы, которые встревожили союзников США и застали врасплох лидеров республиканцев в Конгрессе, - комментирует Соломон. - В воскресенье, через считанные дни после того, как посол США в ООН Никки Хэйли заявила, что вспышка насилия на востоке Украины требует "ясного и жесткого осуждения действий России", вице-президент Майк Пенс предположил, что Вашингтон может вскоре снять санкции с Москвы, если она будет участвовать в борьбе США с "Исламским государством". Сам Трамп снова выразил желание наладить отношения с Путиным в интервью, вышедшем в эфир в воскресенье перед "Суперкубком" (по американскому футболу. - Прим. ред.). Он сказал, что "лучше ладить с Россией, чем нет". После того как ведущий Fox News Билл О'Райли назвал Путина "убийцей", президент ответил: "Что, вы считаете нашу страну невинной?". Между тем участники недавних политических дискуссий утверждают, что сейчас особое внимание уделяется попыткам поссорить Россию с Ираном, говорится в статье. "Убедить Путина разорвать отношения с Тегераном будет чрезвычайно трудно, - продолжает автор. - По словам нескольких российских экспертов в Вашингтоне, это дорого обойдется и повлияет на все альянсы Америки с ее западными партнерами. Причем Трамп не первый президент США, руководствующийся этой стратегией: администрация Обамы годами пыталась выманить Россию из союза с Ираном, особенно в Сирии, но две страны только повышали интенсивность военных операций с целью укрепить дамасский режим". "Если Кремль сократит поставки оружия Ирану, он может ожидать существенного смягчения санкций, - полагает Дмитрий Саймс, эксперт по России Center for the National Interest (Вашингтон). - Русские не верят в бесплатный сыр". "Кремль говорил о своем стремлении укрепить связи с США при администрации Трампа, однако в последние месяцы сигнализировал также о намерении продолжить выстраивать сотрудничество с Ираном", - отмечает автор статьи. Источник: The Wall Street Journal