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7 февраля 2017 г.
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6 февраля 2017 г.

Джеймс Марсон | The Wall Street Journal

Администрация Трампа выпустила озадачивающее заявление о месте украинского конфликта

"Администрация Трампа усилила недоумение по поводу ее политики по России и Украине, когда выпустила заявление после телефонных переговоров [Трампа] с украинским президентом, в котором признается участие России в конфликте, однако неправильно указано место боевых действий", - сообщает Джеймс Марсон в The Wall Street Journal. В заявлении Белого дома приводится обещание Трампа работать с Украиной, Россией "и всеми остальными сторонами, вовлеченными в конфликт, чтобы помочь им восстановить мир на границе". Между тем "конфликт, который снова разгорелся на прошлой неделе, происходит по 250-мильной линии фронта на территории Восточной Украины", отмечает журналист.

"Администрация президента Украины сообщила, что Порошенко поблагодарил Трампа за его "твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и что Порошенко отправляет в Вашингтон своего министра иностранных дел для подготовки президентского визита. В заявлении Белого дома сказано, что президенты обсудили "потенциал для встречи в ближайшем будущем".

"Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко отметил в Twitter, что в заявлении Белого дома Россия признана стороной данного конфликта, тогда как другие западные правительства обычно обходили этот момент, ограничиваясь упоминанием поддерживаемых Россией сепаратистов", - говорится в статье.

Источник: The Wall Street Journal


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