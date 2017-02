6 февраля 2017 г. Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Администрация Трампа выпустила озадачивающее заявление о месте украинского конфликта "Администрация Трампа усилила недоумение по поводу ее политики по России и Украине, когда выпустила заявление после телефонных переговоров [Трампа] с украинским президентом, в котором признается участие России в конфликте, однако неправильно указано место боевых действий", - сообщает Джеймс Марсон в The Wall Street Journal. В заявлении Белого дома приводится обещание Трампа работать с Украиной, Россией "и всеми остальными сторонами, вовлеченными в конфликт, чтобы помочь им восстановить мир на границе". Между тем "конфликт, который снова разгорелся на прошлой неделе, происходит по 250-мильной линии фронта на территории Восточной Украины", отмечает журналист. "Администрация президента Украины сообщила, что Порошенко поблагодарил Трампа за его "твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и что Порошенко отправляет в Вашингтон своего министра иностранных дел для подготовки президентского визита. В заявлении Белого дома сказано, что президенты обсудили "потенциал для встречи в ближайшем будущем". "Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко отметил в Twitter, что в заявлении Белого дома Россия признана стороной данного конфликта, тогда как другие западные правительства обычно обходили этот момент, ограничиваясь упоминанием поддерживаемых Россией сепаратистов", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal