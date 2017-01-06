Глава австрийского МИДа: "Нам нужны миграционные центры за пределами ЕС"

"Кто решает, кому ехать в Европу в качестве беженца? Это должны решать мы, а не представители криминальных структур, занятых переправкой людей в Европу", - заявляет в интервью Bild министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц. "В этой связи, - продолжает он, - мы выступаем за создание миграционных центров в Северной Африке или на Ближнем Востоке, находясь в которых люди могли бы подавать заявки на получение убежища в Европе и стали бы пересекать границу только в случае одобрения".

Кроме того, указывает министр, "те, кто не имеет права находиться на территории ЕС, должен покинуть Европу. Отправка на родину по разным причинам не всегда возможна, поэтому Австрия предлагает организацию миграционных центров за пределами ЕС по примеру Австралии - в них будут размещаться те, кого мы не можем отправить непосредственно на родину".

По словам Курца, эти центры также предлагается обустроить в Северной Африке и на Ближнем Востоке - и оттуда можно будет снова отправить заявку на получение статуса беженца в одну из стран ЕС.

"Даже с учетом того, что сегодня число беженцев, прибывающих в ЕС, сократилось, в любое время может начаться обратная тенденция. Было бы большой халатностью с нашей стороны поддаться этому ошибочному спокойствию и ничего не предпринимать", - заявляет глава австрийского внешнеполитического ведомства.

Австрия с начала этого года председательствует в ОБСЕ. Комментируя перспективы в решении украинского конфликта, министр иностранных дел Австрии выражает надежд, что в этом году "будет предпринято хотя бы несколько позитивных шагов, чтобы помочь людям в регионе". "Минские соглашения не возымели того эффекта, на который мы все надеялись", - говорит Курц.

Для Курца нет сомнений в том, кто виноват в конфликте на Украине. "Россия?" - уточняет корреспондент. "Да. Однако нет никакого смысла постоянно оглядываться назад", - говорит министр.