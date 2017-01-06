Сирия: недолгая радость Путина

Совместно с Турцией Россия гарантирует перемирие в Сирии, заявила Москва перед Новым годом. На 15 января планировались мирные переговоры в Астане, но повстанцы остановили подготовку. Асад бомбит предместье Дамаска, подконтрольное повстанцам. В Сирии Путин - лишь один из многих игроков, пишут СМИ, и многое будет зависеть от политики Трампа: сумеет ли он растянуться в политическом шпагате между турками и курдами?

Объявленное Россией и Турцией перемирие в Сирии снова под угрозой. В будущем многое в Сирии будет зависеть от позиции Трампа, даже если сейчас США не играют роли в мирных переговорах, отмечает обозреватель Neue Zuercher Zeitung Кристиан Вайсфлог.

"Совместно с Турцией Россия гарантирует перемирие, заявила Москва перед Новым годом. Путина такое положение вещей не могло не радовать. На 15 января планировались переговоры по мирному урегулированию при участии Ирана и представителей повстанцев. Участия США не предполагалось, - говорится в статье. - Встреча должна была состояться не в Женеве или Нью-Йорке, а в Астане (Казахстан). Однозначный сигнал: мироустройство теперь перекраивается на Востоке".

"Радость Путина, правда, была недолгой, - констатирует Вайсфлог. - Уже в понедельник 12 групп повстанцев остановили подготовку к переговорам в Астане, обвинив режим Асада и союзные с ним шиитские вооруженные формирования в неоднократном нарушении режима перемирия".

Автор не удивлен: еще в октябре Асад заявлял, что победа в Алеппо станет лишь отправной точкой для дальнейшей зачистки оставшихся подконтрольных повстанцам областей в провинции Идлиб от "террористов". "С какой стати ему отказываться от этих планов именно сегодня, когда все больше ослабевает международная поддержка повстанцев? Если новый президент США выполнит свои обещания, то сирийская оппозиция останется и вовсе без поддержки, - рассуждает Вайсфлог. - Анкара сейчас нацелена не столько на свержение Асада, сколько на блокирование попыток курдов обрести автономию, а без поддержки из Турции повстанцам на севере Сирии придет конец".

Урегулирование конфликта зависит и от другого фактора: от курдов. Они не привлечены к переговорам, хотя, скорее всего, только они способны изгнать боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) из их сирийской "столицы" Ракки. Нравится это Путину и Эрдогану или нет, но в качестве союзников курдов решающую роль будут играть США. И, несмотря на промежуточную победу Москвы, многое в Сирии будет зависеть от ближневосточной политики Трампа, а также от того, сумеет ли Трамп растянуться в политическом шпагате между турками и курдами, говорится в статье.

"Путин должен учесть: это у себя дома он может быть единовластным правителем, на Востоке он всего лишь один из многих игроков", - заключает журналист.

"По словам жителей и оппозиционной организации, отслеживающей ситуацию, в четверг военные самолеты сирийского правительства бомбили стратегическое предместье Дамаска, подконтрольное повстанцам. Это часть наступления, которое усиливается, хотя неделю назад по всей стране был объявлен режим прекращения огня", - пишет журналист The Wall Street Journal Ноэм Рейден.

В предместье Вади Барада находится основной источник воды для Дамаска. На прошлой неделе ООН заявила, что с 22 декабря примерно 4 млн жителей Дамаска остаются без водоснабжения из-за повреждения инфраструктуры.

Сирийский режим и оппозиционные мониторинговые организации утверждают, что в Вади Барада в гуще других повстанческих группировок присутствует "Джебхат Фатах аш-Шам", ранее известный как "Джебхат ан-Нусра" (группировка запрещена в РФ. - Прим. ред.).

Повстанческие группировки и жители Вади Барада отрицают, что в их районе "Джебхат Фатах аш-Шам" вообще присутствует. "Вначале правительство обвинило повстанцев из Вади Барада в загрязнении воды, тогда как оппозиция утверждала, что именно режим повредил систему водоснабжения", - говорится в статье.