Возвращение к нациям

По мнению Гийома Рокетта, автора передовиц Le Figaro, необходимо срочно отстраивать такое международное сотрудничество, при котором соблюдаются права всех наций и при этом пресекаются экспансионистские намерения той или иной нации.

"Они даже не пытались притворяться. Чтобы положить конец трагедии в Алеппо, Владимир Путин и Башар Асад не нуждались ни в ком и ни в чем. Ни в ООН, ни в Евросоюзе, ни в США, ни в каком бы то ни было посреднике. Вот эти двое и распорядились окончанием войны во втором городе Сирии, ничуть не заботясь о мнении того, что пока еще зовется международным сообществом. Только Турция Эрдогана, присоединившаяся к лагерю победителей, была подключена к процессу", - считает автор статьи.

"Победа силы над правом? Возможно, но прежде всего это победа злой воли над добрыми чувствами", - считает Рокетт.

"У государств нет друзей, у них есть только интересы, говорил (кажется) де Голль. Это изречение было немного подзабыто после падения Берлинской стены, всеобщего открытия границ и тезиса о "конце истории", выдвинутого американским эссеистом Фрэнсисом Фукуямой. Но нет, история не закончилась, она продолжается и пишется нациями, что бы там ни говорили те, кто мечтал о новом мировом порядке, где все главы государств держались бы за руки, гарантируя мир во всем мире", - рассуждает автор.

"Повсюду народы питают недоверие к руководителям, которые еще следуют этой мечте. В Соединенном Королевстве граждане, хлопнув дверью, вышли из Евросоюза, отказываясь утрачивать суверенитет, как навязывал им Брюссель. В США граждане избрали Дональда Трампа, который выстроил свою кампанию на обещании вернуть стране ее величие. Россияне поддерживают Владимира Путина, выборы за выборами", - продолжает автор.

"Подобное укрепление не обязательно является синонимом угрозы, как и возрождение наций вовсе не неизбежно грозит возвращением национализма. Просто народы осознали, что безответственное открытие границ влечет за собой неконтролируемые передвижения населения и что универсализм приглушает идентичность демократий, всячески вовлекая их в такие неосмотрительные авантюры, как американская интервенция в Ирак. Исламский терроризм как ужасное отображение обезумевшей глобализации, конечно, играет не последнюю роль для подобного осознания", - отмечает Рокетт.

"Теперь осталось сделать самое трудное - отстроить такое международное сотрудничество, при котором соблюдаются права всех наций и при этом пресекаются экспансионистские намерения той или иной нации. И восстановить Европу, заботящуюся о культуре, истории и ценностях членов своего сообщества. Появятся ли у нас руководители, необходимые для осуществления этой задачи?" - пишет Рокетт.