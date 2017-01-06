Российское правосудие наложило арест на банковский кредит, предоставленный "Национальному фронту"

Российское Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует вернуть кредит в 9 млн евро, взятый французским "Национальным фронтом" у российского банка, который впоследствии разорился, сообщают корреспонденты Le Monde Оливье Фай и Бенуа Виткин.

"Такая новость пришлась "Национальному фронту" абсолютно некстати: крайне правая партия по всем направлениям ищет финансирование для своей президентской кампании и выборов в парламент. Российское АСВ подало в суд иск с требованием взыскать долг по кредиту в 9 млн евро, который был выдан партии Марин Ле Пен в сентябре 2014 года "Первым чешско-российским банком" (ПЧРБ)", - говорится в статье.

"После отзыва лицензии у ПЧРБ в середине 2016 года АСВ взяло на себя права требования по кредитному договору. 26 декабря этот административный орган сообщил российскому информационному агентству RNS о том, что возбуждено судебное дело по возвращению долга, не уточнив, когда именно начат процесс", - пишут журналисты.

АСВ не прокомментировал эту информацию Le Monde.

"Со стороны "Национального фронта" новость была воспринята с изумлением. До сих пор никакого письма с запросом немедленного возврата кредита не было, уверяют в "Национальном фронте". "Есть юридические проблемы, там своя кухня, - сказал казначей "Национального фронта" Валлеран де Сен-Жюст, проинформированный в среду Le Monde о судебном процессе. - Но все было взято в руки российским правительством, и нет никакого повода, чтобы дело пришло в движение". После онлайн-публикации нашей статьи де Сен-Жюст уточнил для Le Monde, что он имел в виду не "российское правительство", а "Центробанк России", передают авторы статьи.

По словам казначея, "Национальный фронт" должен полностью погасить кредит в сентябре 2019 года, а пока партия "регулярно выплачивает проценты каждый квартал".

"В ноябре 2014 года после разоблачений сайта Mediapart крайне правая партия объяснила, что обратилась к России для получения финансирования на условиях 6% годовых "после отказа большого числа французских и европейских банков". В апреле 2015 года были незаконно воспроизведены разговоры ответственных лиц Кремля и возник вопрос о политическом подтексте этих финансовых операций: заинтересованные лица упоминали о том, что Марин Ле Пен должна быть "вознаграждена" за свою поддержку аннексии Крыма в марте 2014 года", - говорится в статье.

3 января 2017 года Марин Ле Пен снова заявила на канале BFM-TV, что аннексия Крыма не являлась "незаконной". Такая позиция стоила ей запрета на въезд на территорию Украины, как объявил в среду украинский министр иностранных дел в коммюнике, которое приводит агентство Reuters.

"Национальный фронт" в ответ на статью, опубликованную в газете Canardenchaîné, опроверг информацию о том, что ищет новое финансирование в размере 27 млн евро. Крайне правая партия взяла заем в размере 6 млн евро из фонда микропартии Cotelec, который контролирует отец Марин - Жан-Мари Ле Пен. Во вторник на канале RMC Марин Ле Пен признала, что ищет еще 6 млн евро, чтобы свести концы с концами в свете избирательной кампании. "Приоритетная задача для меня - найти банк, какой угодно, гватемальский или американский, - сказала она в узком кругу несколько недель назад. - Я не чувствую себя ничем обязанной какому-либо банку, кроме необходимости вернуть деньги".

Авторы статьи комментируют: "Так она попыталась отбросить нависшие над ней обвинения в зависимости от России - и подготовить общественное мнение к новому займу, где бы его ни дали".