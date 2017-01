6 января 2017 г. Мотоко Рич | The New York Times Японские "бесполые" делают маникюр, пользуются косметикой и размывают грань между мужским и женским С аккуратностью мастера, расписывающего керамическую куклу, Томан Сасаки наносит косметику на свое лицо, повествует корреспондент The New York Times Мотоко Рич. Маникюр, стрижка-каре, туфли на высоких каблуках и макияж делают 23-летнего Сасаки, жителя Токио, похожим скорее на женщину, чем на мужчину. "Это поразительный выбор для японского общества, где мужчины и женщины склонны четко придерживаться общепринятых гендерных дресс-кодов", - замечает журналистка. Но Сасаки, фотомодель и музыкант поп-группы, считает, что его образ - скорее "бесполый", чем женственный. "Сасаки принадлежит к немногочисленному, но растущему слою "бесполых данси" ("данси" по-японски значит "молодой человек") и на основе этого нового андрогинного стиля строит свой публичный имидж и делает карьеру", - говорится в статье. "В душе я мужчина", - заверяет щуплый Сасаки. Он одевается как девочка, еще не вступившая в подростковый возраст: облегающие топы без рукавов, мешковатые пиджаки и джинсы в облипочку. Понятие гендера, рассуждает Сасаки, "в сущности, не нужно". "Людям надо дать возможность выбирать тот стиль, который им подходит, - поясняет он. - Не следует считать, что мужчины должны делать одно, а женщины - другое. Мне это не очень интересно. Мы все - люди". Журналистка комментирует: "Точно так же, как некоторые американские мужчины увлеклись косметикой, японские юноши меняют гендерные нормы моды: красят волосы, надевают цветные контактные линзы, пользуются яркой губной помадой". Рюидзи Хига с белокурыми локонами, более известный как Рючеру, и Генки Танака (он же Генкинг) с длинными платиновыми косами, часто появляющийся в мини-юбке, сначала были звездами соцсетей, а затем поднялись до статуса телевизионных знаменитостей, говорится далее. "Цель - размыть границы, которые определяют мужское и женское, - говорит антрополог Мичиганского университета Дженнифер Робертсон. - Они пытаются расширить амплитуду того, что может носить человек с мужскими анатомическими признаками". Если на Западе кросс-дрессинг обычно ассоциируется с сексуальной ориентацией, в Японии это в основном мода, подчеркивает Рич. "По-моему, японцы реагируют на мужчин, которые выглядят женственно, не так, как люди в европейских и американских обществах, - говорит Масафуми Монден (Сиднейский технологический университет). - В Японии внешность человека в какой-то степени может быть отделена от его сексуальной идентичности". Как рассказал Томан Сасаки, когда он стал одеваться в стиле "бесполого данси", его часто спрашивали: "Вы гомосексуалист?" Он говорит, что он гетеросексуал, а также утверждает, что пользуется косметикой, дабы скрыть недостатки внешности. Несколько мужчин, считающих себя "бесполыми данси", говорят, что не усматривают связи между своим обликом и сексуальной идентичностью или даже их взглядами на традиционные гендерные роли. "Просто ты пользуешься косметикой и носишь что хочешь", - говорит 18-летний Такуя Китадзима. "Я считаю, что мужчины должны оберегать женщин и этот принцип неизменен", - добавляет он. 22-летний Ясу Сузуки замечает, что стал смотреть на сексуальность шире. "Раньше я испытывал антипатию к мальчикам или мужчинам, которые любят друг друга, но теперь я их принимаю. Красивые люди просто красивы, вот и все", - замечает он. Самые пылкие фанаты "бесполых данси" - молодые девушки. "Он похож на девушку, - говорит о Томане Сасаки 16-летняя Нагиса Фудзивара, его поклонница. - Но вместе с тем он мужчина, и я вижу в нем новый тип мужчины". Источник: The New York Times