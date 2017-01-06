Недолгая радость Путина

Объявленное Россией и Турцией перемирие в Сирии снова под угрозой. В будущем многое в Сирии будет зависеть от позиции Трампа, даже если сейчас США не играют роли в мирных переговорах, отмечает обозреватель Neue Zuercher Zeitung Кристиан Вайсфлог.

"Совместно с Турцией Россия гарантирует перемирие, заявила Москва перед Новым годом. Путина такое положение вещей не могло не радовать. На 15 января планировались переговоры по мирному урегулированию при участии Ирана и представителей повстанцев. Участия США не предполагалось, но, если бы они выразили желание, против приезда американских представителей никто бы не возражал, - говорится в статье. - Встреча должна была состояться не в Женеве или Нью-Йорке, а в Астане (Казахстан). Однозначный сигнал: мироустройство теперь перекраивается на Востоке".

"Радость Путина, правда, была недолгой, - констатирует Вайсфлог. - Уже в понедельник 12 групп повстанцев остановили подготовку к переговорам в Астане, обвинив режим Асада и союзные с ним шиитские вооруженные формирования в неоднократном нарушении режима перемирия. Из-за возникших противоречий между сторонами конфликта переговоры в Астане еще до этого были отодвинуты на неделю".

Сюрпризом подобное развитие ситуации не стало, пишет автор. Еще в октябре Асад заявлял, что победа в Алеппо станет лишь отправной точкой для дальнейшей зачистки оставшихся подконтрольных повстанцам областей в провинции Идлиб от "террористов". "С какой стати ему отказываться от этих планов именно сегодня, когда все больше ослабевает международная поддержка повстанцев? Если новый президент США выполнит свои обещания, то сирийская оппозиция останется и вовсе без поддержки, - рассуждает Вайсфлог. - Анкара сейчас нацелена не столько на свержение Асада, сколько на блокирование попыток курдов обрести автономию, а без поддержки из Турции повстанцам на севере Сирии придет конец".

Независимо от судьбы мирных переговоров, урегулирование конфликта зависит и от другого фактора: от курдов. Они не привлечены к переговорам, хотя, скорее всего, только они способны изгнать боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) из их сирийской "столицы" Ракки. Нравится это Путину и Эрдогану или нет, но в качестве союзников курдов решающую роль будут играть именно США. И, несмотря на промежуточную победу Москвы, многое в Сирии будет зависеть от ближневосточной политики Трампа, а также от того, сумеет ли Трамп растянуться в политическом шпагате между турками и курдами, говорится в статье.

"Путин должен учесть: это у себя дома он может быть единовластным правителем, на Востоке он всего лишь один из многих игроков", - заключает журналист.