Немцы не впадают в истерику, но хотят видеть действия

Миграционный вопрос и терроризм определяют сегодня повестку дня, пишет в Die Welt Андреа Зайбель. Тенденция, характерная для всей Германии, показывает: немцы озабочены, однако сохраняют доверие к государству и полиции.

"После событий в Берлине немцы хотят видеть конкретные действия властей. Глава МВД Томас де Мезьер, популярность которого возросла так же, как рейтинги Зеехофера (лидер ХСС), заработал очки на инициативе по реформированию и централизации системы безопасности страны. Нужно менять практику отправки домой тех мигрантов, которым отказано в статусе беженца, и тактику в отношении преступников и потенциальных террористов. Того требует право граждан на безопасность, которое должно цениться больше, чем безоговорочная свобода или морально устаревшее миграционное законодательство. Тема безопасности станет превалирующей в ходе избирательной кампании по выборам в Бундестаг", - констатирует автор публикации.

Отсутствие истерии и повального страха автор объясняет "сдержанным скептицизмом" немцев. "Мы стали более осторожны в обыденной жизни, избегаем больших скоплений народа и ничего не имеем против видеонаблюдения. Как показывают опросы, в настоящее время граждане демонстрируют доверие к политике в целом и "большой коалиции" в частности (51% немцев довольны ее работой). АдГ не удалось заработать много очков".

Но больше всего немцев - 88% - доверяют полиции. "Во времена, подобные нынешним, государство должно быть способным обороняться", - говорится в статье.