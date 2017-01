6 января 2017 г. Адам Энтус и Грег Миллер | The Washington Post Из информации, перехваченной США, видно, что высокопоставленные официальные лица России праздновали победу Трампа "Крупные чиновники российского правительства праздновали победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, сочтя ее геополитическим триумфом Москвы", - пишет The Washington Post, ссылаясь на американских официальных лиц. Эти источники "сказали, что после выборов американские разведслужбы перехватили сообщения, в которых официальные лица России поздравляли себя с результатом выборов", - поясняют журналисты Адам Энтус и Грег Миллер. Такая реакция подкрепила вывод американской разведки, что усилия Москвы как минимум частично были призваны содействовать победе Трампа. Издание также упоминает о других ключевых заключениях и сведениях - об "идентификации "акторов", причастных к передаче сайту WikiLeaks электронных писем, украденных у демократов", и "о том, что российские разведывательные организации с неодинаковым усердием старались добыть и использовать конфиденциальную информацию из сетей предвыборных штабов демократов и республиканцев". Эти и другие данные образуют костяк доклада разведслужб, который на этой неделе циркулирует в Вашингтоне по внутренним каналам. Газета называет доклад "беспрецедентным" и утверждает, что в нем "детально описаны доказательства российского вмешательства в кампанию президентских выборов в 2016 году, а также приведен каталог других киберопераций Москвы против избирательной системы США, предпринятых в последние девять лет". Неназванный высокопоставленный американский чиновник заметил в интервью: "Русские пришли в довольно хорошее настроение от того, что произошло 8 ноября, а также от того, что сделали сами". Американские чиновники подчеркнули: перехваченные сообщения россиян не считаются окончательным доказательством версии, что российские разведслужбы предприняли усилия ради победы Трампа. "Имеется ряд различных вещественных доказательств, которые подкрепляют версию, различные факторы, вселившие в разведывательное сообщество большую уверенность" в том, что Россия отчасти стремилась содействовать избранию Трампа, пояснил второй высокопоставленный американский чиновник. Источники также отметили, что даже в засекреченной версии доклада нет новых крупных сенсационных разоблачений. Несекретная версия будет опубликована в начале следующей недели, говорится в статье. По словам чиновников, перехваченные сообщения укрепили уверенность в том, что Путин стремился не только подорвать доверие к механизмам избирательной системы США, но и посодействовать победе кандидата, который, как считается, ближе к внешнеполитическим целям Москвы. "И все же из сообщений ясно, что высшие официальные лица России ожидали победы г-жи Клинтон и не рассчитывали, что их усилия достигнут цели", - утверждает издание. Российские официальные лица "удивились точно так же, как весь остальной мир", сказал второй американский чиновник, который, как и другие источники, пожелал остаться анонимным. Этот же источник добавил, что Россия применила соцсети и платформы "фейковых новостей" в качестве "ускорителя", пытаясь усилить Трампа и подорвать позиции г-жи Клинтон. Источник: The Washington Post