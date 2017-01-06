Из информации, перехваченной США, видно, что высокопоставленные официальные лица России праздновали победу Трампа

"Крупные чиновники российского правительства праздновали победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, сочтя ее геополитическим триумфом Москвы", - пишет The Washington Post, ссылаясь на американских официальных лиц. Эти источники "сказали, что после выборов американские разведслужбы перехватили сообщения, в которых официальные лица России поздравляли себя с результатом выборов", - поясняют журналисты Адам Энтус и Грег Миллер.

Такая реакция подкрепила вывод американской разведки, что усилия Москвы как минимум частично были призваны содействовать победе Трампа.

Издание также упоминает о других ключевых заключениях и сведениях - об "идентификации "акторов", причастных к передаче сайту WikiLeaks электронных писем, украденных у демократов", и "о том, что российские разведывательные организации с неодинаковым усердием старались добыть и использовать конфиденциальную информацию из сетей предвыборных штабов демократов и республиканцев".

Эти и другие данные образуют костяк доклада разведслужб, который на этой неделе циркулирует в Вашингтоне по внутренним каналам. Газета называет доклад "беспрецедентным" и утверждает, что в нем "детально описаны доказательства российского вмешательства в кампанию президентских выборов в 2016 году, а также приведен каталог других киберопераций Москвы против избирательной системы США, предпринятых в последние девять лет".

Неназванный высокопоставленный американский чиновник заметил в интервью: "Русские пришли в довольно хорошее настроение от того, что произошло 8 ноября, а также от того, что сделали сами".

Американские чиновники подчеркнули: перехваченные сообщения россиян не считаются окончательным доказательством версии, что российские разведслужбы предприняли усилия ради победы Трампа.

"Имеется ряд различных вещественных доказательств, которые подкрепляют версию, различные факторы, вселившие в разведывательное сообщество большую уверенность" в том, что Россия отчасти стремилась содействовать избранию Трампа, пояснил второй высокопоставленный американский чиновник.

Источники также отметили, что даже в засекреченной версии доклада нет новых крупных сенсационных разоблачений. Несекретная версия будет опубликована в начале следующей недели, говорится в статье.

По словам чиновников, перехваченные сообщения укрепили уверенность в том, что Путин стремился не только подорвать доверие к механизмам избирательной системы США, но и посодействовать победе кандидата, который, как считается, ближе к внешнеполитическим целям Москвы.

"И все же из сообщений ясно, что высшие официальные лица России ожидали победы г-жи Клинтон и не рассчитывали, что их усилия достигнут цели", - утверждает издание.

Российские официальные лица "удивились точно так же, как весь остальной мир", сказал второй американский чиновник, который, как и другие источники, пожелал остаться анонимным. Этот же источник добавил, что Россия применила соцсети и платформы "фейковых новостей" в качестве "ускорителя", пытаясь усилить Трампа и подорвать позиции г-жи Клинтон.